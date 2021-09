Come abbiamo scritto diverse volte su queste pagine, uno fra i mesi peggiori dell’anno è proprio settembre, in quanto tende ad avere un rendimento negativo. Per l’anno in corso, tranne modifiche dello scenario, anche ottobre e novembre potrebbero essere di discesa. Tutto però, in base ai nostri calcoli statistici, dipenderà da come i mercati arriveranno alla data del 5 ottobre, scadenza del nostro setup annuale.

Cosa monitorare oggi per il Ftse Mib Future?

Solo ritorni in chiusura di seduta superiori a 26.130 potrebbero arrestare per il momento le vendite. In caso contrario, lo scenario è di una discesa fino al 5 ottobre, di almeno il 10% dai recenti massimi.

Oggi torniamo su un titolo che continua a mostrare una buona forza relativa. Infatti, per PLC il movimento odierno potrebbe essere l’inizio di una forte fase direzionale rialzista.

Il titolo, il 19 luglio 2021, con il giudizio Strong Buy Long term è stato inserito al prezzo di 1,945 nella nostra Lista delle Raccomandazioni.

PLC ha chiuso la giornata di contrattazione del 14 settembre al prezzo di 2,19 in ribasso dell’1,79% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 1,205 ed il massimo a 2,39. In questo momento è in salita del 2,28% e si porta a 2,24.

Per PLC il movimento odierno potrebbe essere l’inizio di una forte fase direzionale rialzista ma ecco a cosa fare attenzione

Analisi sommaria di bilancio

La società che ha sede a Milano e capitalizza circa 56,9 milioni di euro a Piazza Affari, opera nel settore dell’energia.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo due soli giudizi) calcolano un fair value in area 2,31 euro per azione. I nostri studi invece, portano alla stima di un prezzo obiettivo in area 3,10 euro.

La nostra strategia di investimento

Per chi ha comprato come da nostre precedenti indicazioni operative, mantenere con stop loss di lungo termine a 2,03 ed obiettivo primo a 3 euro, da raggiungere in 3/6 mesi.

Il titolo potrebbe salire fin da subito. Primo indizio ribassista con chiusure giornaliere inferiori a 2,13. Prima resistenza a 2,35. Per chi volesse comprare il titolo a mercato, può attenersi agli stessi livelli operativi.

Attenzione, il titolo scambia con pochi volumi e quindi i prezzi potrebbero oscillare fortemente.