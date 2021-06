Con l’arrivo dell’estate si avvicinano finalmente le vacanze e tutti noi abbiamo già scelto le mete estive.

Chi al mare e chi in montagna, siamo pronti per rilassarci e divertirci allo stesso tempo. Siamo sicuri di meritarci un po’ di sano relax.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quando ci prepariamo alle vacanze vogliamo sempre essere al top. Cerchiamo il costume che spopola o gli occhiali da sole più trend. Seguiamo i migliori influencer per prendere idee di stile e adoriamo quando ci suggeriscono nuove mode.

Ma spesso sottovalutiamo un aspetto estetico sotto gli occhi di tutti. I nostri piedi.

Come averli sempre perfetti? Soprattutto quando siamo in spiaggia?

Anche questa volta scopriremo un segreto che ci permetterà di apprezzare al meglio le nostre vacanze.

Per piedi meravigliosi anche in estate basta questo segreto estetico che pochi conoscono

Con l’arrivo del caldo tendiamo ad utilizzare vestiti più leggeri e colorati, classico sinonimo d’estate.

Se sappiamo come valorizzare al meglio la nostra figura, spesso ci vergogniamo a mostrare i nostri piedi.

Non ci piace molto farli vedere. Un po’ perché più pallidi rispetto al resto del corpo e un po’ perché a volte è presente l’occhio di pernice.

Questo inspessimento di pelle è molto simile al callo ma si differenzia da quest’ultimo poiché si forma solo ed esclusivamente sui piedi.

L’accumulo di pelle è visibile, infatti, solo sui nostri piedi ed è dovuto dallo sfregamento della pianta del piede sulla scarpa.

Sicuramente molto antiestetico, fa sì che proviamo imbarazzo anche solo a camminare a piedi nudi sulla spiaggia. Figuriamoci a indossare un paio di sandali!

Essendo a volte anche doloroso, come possiamo fare per prevenirlo? Per evitare che ci venga l’occhio di pernice non dovremo far altro che legare le scarpe quando le indossiamo.

I lacci terranno fermo il nostro piede riducendo lo sfregamento. Inoltre, per piedi meravigliosi anche in estate basta questo segreto estetico che pochi conoscono.

Grazie ad una pietra pomice riusciremo ad eliminare al meglio tutti gli accumuli cutanei presenti sui nostri piedi. Torneranno subito lisci e setosi come appena usciti da un centro estetico.

Il segreto estetico e un prezioso consiglio

Laviamo i nostri piedi prima di utilizzare la pietra pomice per rimuovere l’occhio di pernice o un po’ di pelle secca. Avendo i piedi umidi, la nostra pelle sarà più morbida e riusciremo a grattare via tutto l’eccesso indesiderato.

È bene ricordare però, che dobbiamo sempre asciugare con cura i nostri piedi ogni volta che facciamo la doccia. Questo prezioso consiglio ci eviterà l’insorgere di inspessimenti cutanei.

Ora sì che potremo mostrare i nostri piedi senza paura. Finalmente potremo goderci al meglio anche una semplice passeggiata sulla spiaggia.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.