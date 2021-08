Con la bella stagione arriva anche il periodo in cui ci si può rilassare in spiaggia e godersi la bellissima emozione di fare un bagno al mare. Oltre agli aspetti positivi di tutto ciò, però, per molti ne esistono anche altri che, al contrario, possono causare stress e imbarazzo. Difatti, andare in spiaggia vuol dire anche spogliarsi e mostrare agli altri parti del corpo che, in inverno, rimangono coperte dai vestiti.

Un’attenta cura

Per questo motivo diverse persone, soprattutto durante la stagione estiva, cercano di prendersi cura di se stessi attentamente. Non solo tentando di ottenere la forma fisica ideale, ma anche facendo attenzione a piccoli difetti che, in alcune situazioni, potrebbero rivelarsi per loro imbarazzanti. Tra questi, ad esempio, ci sono i piedi ed in particolare la possibilità che questi siano sudati, mal odoranti oppure eccessivamente screpolati.

Per piedi mai sudati e a prova di spiaggia ecco un inaspettato rimedio naturale

Le cause per cui i piedi sono spesso sudati e rovinati possono essere diverse. In primis, il caldo e l’inevitabile contatto con le scarpe per diversi chilometri ogni giorno. A prescindere da quale sia il motivo, però, come abbiamo detto, per tanti è necessario trovare una soluzione. Un modo che permetta loro di sentirsi a proprio agio in spiaggia, dentro casa e in qualsiasi occasione di socialità.

Bene, a tal proposito, scopriamo come per piedi mai sudati e a prova di spiaggia ecco un inaspettato rimedio naturale. Parliamo di un “consiglio della nonna”, una miscela fai da te. La quale, grazie alle proprietà degli ingredienti che presenta, si rivela in grado di aiutare la pelle a traspirare e a mostrare una maggiore lucentezza.

Vediamo cosa utilizzare. Per preparare questo rimedio dovremo semplicemente unire all’interno di un contenitore 50 ml di vodka e 20 ml di olio essenziale al timo. Basterà mescolare per bene per poi trasferire il tutto all’interno di uno spruzzino. A questo punto dovremo solamente spruzzare il composto sui talloni e su tutte le parti del piede interessate da screpolature, sudore e segni di stanchezza della pelle.

Mentre l’olio di timo servirà per profumare e inebriare la pelle, la vodka agirà sul piede tramite le proprietà disinfettanti e antiossidanti che presenta nella sua struttura. I risultati saranno senza dubbio soddisfacenti. A questo proposito, non è la prima volta che parliamo degli strepitosi vantaggi ottenuti dall’utilizzo della vodka. Infatti, non troppo tempo fa, ci siamo occupati di come questa inaspettata bevanda ci permetterà di rivedere finalmente il forno libero da incrostazioni, calcare e cattivi odori.