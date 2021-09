La Borsa di Milano continua fare dei movimenti minimali. Lo spostamento dei prezzi da qualche seduta è praticamente nullo, anche se in realtà non è esattamente così. Ma l’attuale immobilità potrebbe essere alla fine e i prezzi vicino a prendere una precisa direzione. Ma quale direzione? Il listino italiano può puntare al record dei 27.000 punti entro la fine della settimana?

Intanto oggi un titolo si è messo in evidenza e promette possibili futuri rialzi. Così, per Piazza Affari si avvicina un deciso movimento e anche per questo titolo del listino italiano si prospettano delle sedute interessanti. Ma prima di parlare di quest’azione concentriamoci su cosa può accadere oggi in Borsa e nelle prossime sedute, analizzando quello che è accaduto ieri. La Borsa di Milano ieri ha chiuso praticamente invariata. Ma il risultato finale della seduta nasconde due verità che ci aiutano a capire cosa potrebbe accadere oggi in Borsa.

Ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 26.009 punti, praticamente invariato. Ma nell’arco della giornata i prezzi hanno raggiunto un massimo a 26.200 punti e un minimo a 25.900 punti. Questi sono due livelli importanti per oggi e per le prossime sedute. Questo andamento ci suggerisce che se il Ftse Mib supererà i 26.200 punti, potrà spingersi fino in area 26.400/26.500 punti. Per poi prepararsi all’attacco dei 27.000 punti nelle ultime due sedute della settimana. Al ribasso, la soglia dei 25.900 punti diventa determinante. Se i prezzi del Ftse Mib scenderanno sotto questo livello, caleranno a 25.700 punti.

Il secondo dato che può aiutarci a capire in che direzione la Borsa potrebbe andare nelle prossime sedute, è l’andamento del settore bancario. I titoli del credito sono determinanti per il rialzo della Borsa. Ieri tra le prime dieci blue chips per performance c’erano i 4 principali titoli bancari e 2 occupavano il primo e terzo posto. Il recupero dei titoli del credito, se proseguirà, potrebbe dare una sferzata all’indice maggiore di Piazza Affari.

Intanto ieri Fiera Milano ha dato una bella sferzata ai prezzi. L’azione ha guadagnato quasi il 6,8% fermandosi a 3,79 euro. Il balzo è stato favorito dalla notizia che la Commissione UE ha derogato il regime del De Minimis sui ristori per il settore fieristico italiano. L’azione è schizzata in alto grazie alla notizia ma i prezzi sono da tempo in rialzo. Se il titolo supererà i 3,85 euro, potrà spingersi fino a 4 euro, massimo realizzato a giugno scorso. Al ribasso se i prezzi scenderanno sotto 3,6 euro, caleranno fino a 3,4 euro e probabilmente anche fino a 3,3 euro.

