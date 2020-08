Piazza Affari e le Borse europee, hanno trascorso gran parte della scorsa settimana in un movimento laterale tendente al ribasso. Mentre sulle Piazze del Vecchio Continente le idee mancano e gli spunti rialzisti scarseggiano, la Borsa di Wall Street viaggia a gonfie vele.

Adesso, dopo una settimana scialba, l’ottava che entra potrebbe riservare delle sorprese. A partire da oggi. Infatti, per Piazza Affari è una seduta cruciale in cui possono scattare movimenti decisi. Con l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, individuiamo i livelli da monitorare per l’Ftse Mib in questa prima giornata della settimana.

Due movimenti che si somigliano

C’è un aspetto che salta all’occhio, analizzando l’andamento giornaliero dell’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB). Il movimento dei prezzi dal 21 agosto al 28 agosto, è molto simile al movimento realizzato dal 10 al 20 agosto. Dal 10 agosto i prezzi sono saliti per 3 sedute e poi sono scesi per 6 sedute. Il 21 agosto è stata una seduta di inversione rialzista. Il 22 e 23 agosto l’indice Ftse Mib è salito, per poi tornare a scendere nelle successive tre sedute e chiudere la settimana sui minimi.

Il valore più basso dell’ottava è stato raggiunto a 19.686 punti. Invece, nel movimento descritto precedentemente, quello partito il 10 agosto, il minimo del 21 agosto è stato di 19.480 punti.

Per Piazza Affari è una seduta cruciale in cui possono scattare movimenti decisi

Dove ci porta questo ragionamento? Che questo ultimo movimento potrebbe essere simile al movimento al ribasso partito il 13 agosto e terminato il 21 agosto. In questo caso per Piazza Affari, il trend al ribasso di brevissimo periodo iniziato il 25 agosto, potrebbe proseguire per un paio di sedute.

Ma c’è un’altra ipotesi da vagliare. Se uniamo con una linea il minimo del 3 agosto e del 21 agosto, otteniamo una trendline. Prolungandola è possibile verificare che questa passa molto vicino al minimo di venerdì 28 agosto. Inoltre, è possibile tracciare una trendline discendente che sfiora i massimi delle barre del 25, 27 e 28 agosto.

In conclusione

Ebbene, da questa figura, possiamo dedurre che nella seduta di oggi ci potrebbero essere movimenti decisi con la violazione di queste due trendline. In particolare, al rialzo sopra 20.000 punti o al ribasso sotto 19.670 punti. Una chiusura sopra o sotto queste trendline, potrà portare a movimenti giornalieri rilevanti nelle sedute successive (vedi immagine seguente).

Grafico giornaliero dell’indice Ftse Mib. Periodo: agosto 2020

