Lavare i piatti è una di quelle attività a cui nessuno di noi può sottrarsi. In tanti penseranno di aver risolto il problema ricorrendo alla lavastoviglie, ma purtroppo non tutti abbiamo in casa questo importante elettrodomestico. D’altra parte, sappiamo bene che non tutto è lavabile in lavastoviglie, magari per il tipo di materiale o per le dimensioni degli oggetti.

Ecco quindi che in questi casi dobbiamo fare affidamento alla cara spugnetta, con un po’ di detersivo e tanta pazienza.

C’è qualcosa però che dimentichiamo spesso di fare o che evitiamo deliberatamente quando laviamo i piatti. Sembra una cosa banale, ma la vera igiene passa (anche) da questo tanto semplice quanto fondamentale gesto. Vediamo di cosa si tratta.

Per piatti e posate veramente puliti dopo averli lavati non dobbiamo dimenticare di fare una cosa fondamentale

Dopo aver insaponato e risciacquato, siamo soliti lasciare le stoviglie ad asciugare all’interno dello scolapiatti. Passata qualche ora, non residua più nemmeno una goccia d’acqua e possiamo sistemare il tutto nelle apposite credenze. Bene, l’errore sta proprio nella fase finale di questo processo di “lavaggio quotidiano”.

Per garantire la pulizia profonda di qualsiasi cosa, un passaggio fondamentale sta nell’asciugatura. Utilizzare un panno per rimuovere l’acqua significa anche portare via lo sporco residuo e i relativi germi o batteri.

Tuttavia, come ben specificato in un precedente articolo (link qui) potrebbe capitare che piatti e bicchieri puzzino a causa dello straccio utilizzato per asciugare. Infatti, se questo è sporco anche se non visibilmente, il risultato sarà quello di rendere le nostre stoviglie ancora più sudicie.

Cosa fare per una pulizia profonda

Per piatti e posate veramente puliti dopo averli lavati non dobbiamo dimenticare di fare una cosa fondamentale, ma dobbiamo farla bene. Questo vuol dire che per eliminare il più possibile lo sporco in eccesso dovremo asciugarli con un panno, ma al contempo assicurarci che sia pulito. Se così non fosse, avremmo solo perso tempo e ottenuto l’effetto contrario a quello sperato.

Basta un po’ d’attenzione nelle attività casalinghe di tutti i giorni per semplificarci la vita e avere risultati brillanti.