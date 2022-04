Che fastidio lavare con cura i pavimenti piastrellati per poi accorgersi che sono pieni di aloni! Fortunatamente si può risolvere il problema con prodotti che quasi tutti hanno già in casa. Vediamo qual è la ricetta delle nonne.

I consigli della nonna contro gli aloni

Gli antiestetici aloni sono il peggior nemico di tutti gli amanti del pulito. Ma per eliminarli non bisogna necessariamente sempre comprare costosi detersivi: anche le soluzioni fai da te potrebbero rivelarsi davvero efficaci. Per esempio, si possono pulire i vetri dell’auto senza lasciare aloni mescolando aceto, alcool, e un pizzico di polverina bianca (che non è il solito bicarbonato).

Tuttavia, per piastrelle finalmente senza aloni bisogna ricordarsi che non tutto dipende dal detergente utilizzato. Ci sono altri consigli da seguire se si vuole un risultato ottimale:

al posto del mocio prediligere un panno in microfibra (o un altro materiale che non assorba troppa acqua);

aspirare bene i pavimenti prima di lavarli (anche la polvere può causare aloni);

dare una prima passata solamente con acqua calda, poi ripassare con un detergente;

evitare di usare troppa acqua o troppo detersivo (meglio spruzzare il detergente direttamente sul pavimento piuttosto che immergervi il panno);

asciugare le piastrelle con un altro panno in microfibra pulito.

Già solo seguendo questi segreti della nonna si otterrà un effetto soddisfacente. Ma, per piastrelle lucide come uno specchio, bisogna anche aggiungere un ingrediente segreto.

Per piastrelle finalmente senza aloni basta un solo cucchiaio di questo ingrediente segreto che regala pavimenti profumati e brillanti

Si sa che tra i prodotti più versatili per le pulizie c’è l’aceto bianco (ossia quello completamente trasparente, spesso ricavato dalla barbabietola). Certo, non bisogna utilizzarlo su qualsiasi superficie: infatti potrebbe rovinare irrimediabilmente alcuni pavimenti ed elettrodomestici. Ma, al di là delle controindicazioni, ha comunque molti vantaggi. Infatti, l’aceto bianco avrebbe proprietà sgrassanti e igienizzanti e sarebbe in grado di eliminare i cattivi odori. In più è molto economico, soprattutto se confrontato con l’aceto di vino. Insomma, si tratta di un ingrediente che non dovrebbe mai mancare in casa.

Da solo, però, l’aceto bianco non risulta del tutto efficace per la pulizia dei pavimenti. Ecco perché, se si vogliono eliminare le macchie ostinate e rendere i pavimenti lucidi, bisogna aggiungere un ingrediente segreto, ovvero il sapone per i piatti. Quest’ultimo, tra l’altro, di solito ha un profumo fresco e piacevole, che si diffonderà in tutta la casa. In conclusione, gli ingredienti del detersivo fai da te sono:

500 ml d’acqua;

circa 80 ml di aceto;

un cucchiaio di detersivo per i piatti.

Dopo aver mescolato bene gli ingredienti, si può versare il detersivo ottenuto in uno spruzzino. Così sarà più facile applicarne una piccola quantità sulle piastrelle. Insomma, in un attimo è pronto un detersivo non solo utile, ma anche davvero economico e semplice da creare.

