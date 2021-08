Mantenere belle e in salute le piante che coltiviamo non è sempre facile. Ognuno di noi vorrebbe vederle splendenti e fiorite tutto l’anno, ma senza i giusti accorgimenti, tutto ciò difficilmente sarà possibile. Le cure adeguate sono sempre le stesse, ma si devono effettuare con criterio.

Una costante e controllata irrigazione, la corretta messa a dimora e l’esposizione più o meno diretta alla luce solare sono imprescindibili per la loro salute. Ma non è tutto. Per sopravvivere, le nostre piante necessitano anche di un concime che le offra tutti i nutrienti indispensabili alla crescita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il cibo

Il concime per le piante svolge la stessa e identica funzione che ha il cibo per l’uomo. Senza l’apporto nutritivo che è in grado di offrire un fertilizzante sano, radici e rami non potrebbero crescere e svilupparsi correttamente. Da qui ne scaturirebbe come risultato l’indebolimento della pianta e la conseguente morte.

Il concime ideale dovrebbe contenere le giuste dosi di minerali, oltre che altre sostanze nutrienti. Una carenza di questi elementi avrebbe conseguenze non poco spiacevoli. Foglie gialle, crescita lenta e una maggiore vulnerabilità agli attacchi dei parassiti sono alcuni tra gli effetti indesiderati. Ecco allora un fertilizzante che dovrebbe offrire i nutrienti necessari alla pianta per poter svilupparsi in tranquillità e garantire fioriture continuate.

Per piante e alberi da frutto sempre sani e produttivi ecco un dei concimi più nutrienti

Se non vogliamo far mancare nulla alle nostre piante, il rimedio che dovremmo utilizzare è la farina di pesce. Per chi se lo stesse chiedendo, è il prodotto risultato dalla macinazione di alcune parti dei pesci. Essendo ricca di proteine e grassi, la si utilizza spesso come mangime per alcuni animali, ma i suoi benefici vanno ben oltre. Anche nel giardinaggio si rivela un aiuto di cui difficilmente si può fare a meno, data la sua ricchezza di minerali. Per piante e alberi da frutto sempre sani e produttivi ecco il concime più nutriente.

La farina di pesce contiene buoni livelli sia di azoto che di fosforo, due minerali straordinariamente importanti per lo sviluppo dei vegetali. I risultati di un utilizzo costante di questo prodotto saranno un aumento della produttività, una fioritura più intensa e rigogliosa e una resistenza maggiore alle avversità. Per farne uso ci basterà versarne un po’ nel terreno. Ne aumenterà subito la qualità e i valori nutritivi.