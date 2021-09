Sbaglia chi pensa che questo periodo dell’anno sia solo il momento della caduta delle foglie. Se da una parte la natura si prepara al letargo invernale, dall’altra però è pronta ad accogliere nuove creature. A maggior ragione adesso che gli autunni non sono più freddi, ma temperati e soleggiati. Infatti, per piantare questi alberi da frutta e vederli splendere è questo il momento migliore. Un settembre caldo come quest’anno e con le proiezioni autunnali che tendono al bello, favorisce sicuramente la messa a coltura di molte piante. Se abbiamo un po’ di spazio in giardino e del tempo da dedicare, ecco qualche suggerimento per ritrovarci poi a primavera con delle piantine fiorenti.

Non solo limone ma anche arancio

Quando trattiamo gli argomenti di salute e benessere, o di dieta e alimentazione, ricordiamo l’importanza delle arance. Prese anche a colazione, attraverso un gustoso e dissetante succo, ci permetteranno di fare un pieno di vitamine e di energia. Ma, attenzione che il succo d’arancia è benefico anche per mantenere equilibrato il nostro peso forma. Perché, allora, non pensare di piantare in giardino un bell’albero di arance? Questo, secondo gli esperti, è proprio il periodo migliore dell’anno, perché non ci sono grossi sbalzi di temperatura. L’alternativa per piantare un arancio è altrimenti la primavera inoltrata, una volta scongiurate le devastanti e improvvise gelate notturne. E a proposito di piante salutari non dimentichiamo che questa pianta unica e poco conosciuta riduce glicemia e colesterolo coi suoi 40 antiossidanti.

Per piantare questi alberi da frutta e vederli splendere è questo il momento migliore

Se abbiamo parecchio spazio e vogliamo dedicarci sempre a una pianta da frutto benefica, ecco il pero. Stiamo però molto attenti che questa meravigliosa e regale pianta, lasciata libera di crescere, può arrivare a 20 m di altezza. Cifre che solitamente riguardano soprattutto le piante da coltivazione, mentre quelle da giardino sono decisamente più piccole. Altra caratteristica specifica del pero è la sua longevità, che lo porta a vivere e superare anche i 200 anni. Senza dimenticare che a primavera esplode in una ricchezza di fiori dai colori bianchi e rosa davvero bellissimi. L’autunno è la stagione ideale per piantarlo in modo che durante l’inverno sviluppi per bene le sue radici.

L’alberello che sta conquistando i nostri giardini

Tra le piante da frutto che stanno conquistando maggiormente i giardini degli italiani c’è però il susino. Spesso venduto in coppia, per permettere all’impollinazione di fare appieno il suo dovere. Sconsigliamo però di seminare da zero la pianta, per evitare lunghe attese nella crescita. Invece, per vedere molto presto i frutti della nostra coltivazione, ancora una volta è questo il periodo migliore per piantare anche questa varietà. Terminiamo con un suggerimento alternativo su cosa possiamo fare di utile e bello se abbiamo una vecchia bicicletta e non vogliamo buttarla.

