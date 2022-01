Per petti di pollo o filetti di merluzzo eccezionalmente squisiti ecco una panatura spessa e croccante dalla consistenza unica

Quando si decide di preparare petti di pollo o filetti di merluzzo, spesso per renderli più sfiziosi e saporiti si preferisce utilizzare una panatura, magari arricchita con spezie stuzzicanti e profumate. Sicuramente questa soluzione rende più appetitosi piatti che, soprattutto per i bambini, rimarrebbero altrimenti banali e a volte sciapi.

La classica ricetta vuole il pangrattato come protagonista, ma esistono diverse alternative da sperimentare che danno una consistenza unica e piacevole al morso. I sostituti più gettonati del pangrattato sono i grissini, i corn flakes e i crackers, ma anche un altro ingrediente è in grado di rendere insuperabili carne e pesce. Di seguito scopriremo di cosa si tratta, ma andiamo per gradi.

La marinatura

Un aspetto importante da non sottovalutare è la marinatura. Prima della panatura, infatti, per un sapore unico e delizioso è essenziale insaporire ed ammorbidire la carne o il pesce. Il procedimento è quello di condirli, ad esempio, con olio ed erbe e lasciarli riposare per qualche minuto. Questa marinatura permetterà non solo di dare sapore, ma anche di facilitare la panatura.

Ci sono diversi tipi di marinature: dalle più semplici, come appunto olio e classiche erbe quali rosmarino ed alloro, a quelle più particolari che prevedono latte ed aromi come maggiorana, lemongrass o scorze di agrumi. Sono ottime anche quelle a base di yogurt e spezie orientali tipo curcuma e curry, che conferiscono un sapore più ricco e deciso.

Panatura con o senza uova

Terminata la marinatura si procede con la panatura. Ce ne sono due tipi da utilizzare in base ai gusti e a ciò che si vuole ottenere: con o senza uova.

La prima prevede tre passaggi, ovvero nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pangrattato. Questa soluzione è più adatta a panature grossolane che, senza uova e farina, farebbero fatica ad aderire.

Invece la seconda, più leggera e appropriata per panature fini, non contempla la farina e l’uovo. La carne o il pesce, infatti, vanno passati direttamente nel pangrattato condito con olio e spezie.

Per petti di pollo o filetti di merluzzo eccezionalmente squisiti ecco una panatura spessa e croccante dalla consistenza unica

Per sperimentare qualcosa di diverso dal solito pangrattato e regalare nuove forme e sapori particolari, la scelta è una sola: le gallette. In commercio esistono vari tipi di gusti e formati: piccole rondelle di mais o riso oppure dischi di quinoa, avena ed ancora farro e grano saraceno. Le varianti sono davvero tante e si può scegliere tranquillamente in base ai propri gusti.

Per preparare la panatura il procedimento è davvero semplice: è sufficiente inserire il quantitativo utile all’interno di un mixer e frullare tanto quanto basta per il tipo di panatura scelto, fine o grossolana.

Dunque, per petti di pollo o filetti di merluzzo eccezionalmente squisiti ecco una panatura spessa e croccante dalla consistenza unica. Non resta che friggere o cuocere al forno e godersi un pasto da leccarsi i baffi.