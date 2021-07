Se prestare attenzione alla salute delle piante dell’orto non è mai facile, di certo non diventa più semplice durante l’estate. A causa del caldo e dell’afa, infatti, la vegetazione rischia di diventare più vulnerabile alle minacce. Dall’attacco di afidi e parassiti al temibile arrivo di malattie potenzialmente pericolose.

Strategie vincenti

Proprio per questo, dobbiamo adottare delle strategie che possano rivelarsi vincenti. Strategie in grado di salvare le piante, traghettandole sane fino all’arrivo dell’autunno. Oltre a cercare di non abbandonarle per lunghi periodi a causa delle vacanze, quindi, dobbiamo anche servirci di aiuti speciali. I quali, come accade spesso, possiamo trovarli solamente nella generosità di Madre Natura. Neanche a dirlo, tra poco ne andremo a svelare uno straordinario.

Per permettere ai gerani di crescere lucenti e rigogliosi basta questo ottimo concime naturale

Ogni tanto, anche le nostre piante necessitano di un incoraggiamento da parte nostra. Che si traduce poi nel seguire la giusta strada per crescere ancora più vigorose e in salute. Bene, a tal proposito, scopriamo come per permettere ai gerani di crescere lucenti e rigogliosi basta questo ottimo concime naturale. Ci riferiamo al guano. Per tanti potrà sembrare incredibile, ma questo scarto animale (escrementi di pipistrelli e uccelli marini) si rivela a tutti gli effetti un ottimo concime, potenzialmente capace di donare forza e potere ai nostri gerani.

Grazie all’azoto che rivela nella sua struttura, ma anche e soprattutto per merito del fosforo, sarà infatti ottimo per questa funzione. Non dovremo far altro che acquistarlo online o in negozi specializzati ed utilizzarlo per concimare i nostri gerani. I risultati saranno straordinari, nonché alquanto immediati. Così facendo, non solo sfrutteremo un elemento naturale ed organico, ma ci assicureremo anche che le nostre preziose piante non cedano alle difficoltà di questa stagione, arrivando all’autunno rigogliose e colorate come non mai.