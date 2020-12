Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In vista delle festività, tutti stanno cercando di perdere un po’ di peso. Infatti, si sa che quando arriveranno i pranzi e le cene di Natale, si mangerà tantissimo. E molte persone stanno cercando di giocare d’anticipo. L’idea, infatti, è quella di perdere peso prima di iniziare a mangiare in modo pesante. In questo modo, si avvertirà un senso di colpa minore quando si passeranno ore e ore a tavola. Bene, c’è un piccolo trucco per buttare giù qualche chilo. Infatti, per perdere peso senza troppi sforzi, c’è un segreto che in pochissimi conoscono.

La dieta del silenzio, ecco il recente studio per dimagrire più facilmente

Di recente, è stato condotto uno studio davvero interessante sul dimagrimento. A portarlo avanti, i ricercatori dell’Istituto di Medicina Ambientale del Karolinska Institute, a Stoccolma. Lo studio ha dimostrato come ci sia un segreto che in pochissimi conoscono per dimagrire più facilmente. E il trucco si basa sul modo in cui si vivono i pasti. Pare, infatti, che mangiare da soli, senza televisione o musica, aiuti a dimagrire. Perciò, bisognerebbe allontanare le vecchie cene all’italiana piene di risate e persone per un po’ di tempo per perdere quei chili in più.

Il silenzio aiuta a dimagrire, ecco perchè

I ricercatori hanno testato questa storia su 5.075 persone di diverse aree suburbane della Svezia. Gli studiosi hanno notato come, ogni volta che il volume attorno a chi stava mangiando superava i 5 decibel, il girovita dei partecipanti aumentava. Addirittura, si poteva riscontrare una differenza di 0,21 centimetri, soprattutto nelle donne. Secondo la ricerca, ciò avviene perché il rumore troppo forte aumenterebbe i livelli di cortisolo. Gli studiosi hanno concluso che si dovrebbe mangiare in silenzio o parlando a bassa voce per riuscire a perdere peso molto più in fretta.

Dunque, per perdere peso senza troppi sforzi, c’è un segreto che in pochissimi conoscono. Incredibile, vero?

