Quando si desidera perdere peso o recuperare un po’ del tono muscolare perso con l’età è inevitabile pensare alla palestra.

Per molti è una noia e un dispiacere solo sentirla nominare, per altri ancora un lontano miraggio.

Tra tutte le cose che abbiamo sempre da fare ogni giorno, non è facile incastrare una sessione di esercizi con il personal trainer.

Qualunque sia il nostro approccio all’esercizio fisico, certo è che mantenersi in forma è uno step importante per la salute, un aspetto da non sottovalutare.

Senza contare, poi, che il tempo concesso per prepararsi alla temutissima prova costume è ormai agli sgoccioli.

Ebbene, per perdere peso e rassodarsi anche senza fare squat o andare in palestra sarebbe sufficiente fare attenzione ad alcuni accorgimenti.

Si tratta di azioni quotidiane che spesso svolgiamo in maniera automatica, ma che con qualche accortezza in più potrebbero essere utili per rimettersi in forma.

Primo eclatante esempio è il parcheggio, che tutti cerchiamo il più vicino possibile all’ufficio anche perché siamo perennemente in ritardo.

Cerchiamo, invece, di migliorare questo aspetto, lasciando la macchina un pochino più distante o preferendo la bicicletta, qualora possibile.

Stesso discorso per l’ascensore: a meno di non abitare al ventesimo piano, non disprezziamo le tre rampe di scale che ci separano dalla porta di casa.

Per perdere peso e rassodarsi anche senza fare squat e affondi o andare in palestra basterebbero queste comunissime abitudini

Un consiglio che probabilmente verrà accolto con maggior entusiasmo rispetto al precedente ha a che fare con la musica.

Usiamola come sottofondo durante le sessioni di pulizie domestiche e non tratteniamoci dall’accennare qualche passo di danza se ne abbiamo voglia.

Oltre ad aiutarci a perdere del grasso in più, la musica è notoriamente anche un toccasana contro lo stress, altra spina nel fianco della quotidianità.

Anche la televisione potrebbe essere una buona fonte di distrazione mentre si fa esercizio.

E non servono un tapis roulant o una cyclette in salotto: questi esercizi si fanno comodamente sul divano, davanti alla nostra serie TV preferita.

Anche il nostro amico a 4 zampe, infine, è un valido aiuto e non solo per le coccole, che deliziano la mente e il cuore.

Diciamo no alla pigrizia quando si tratta di portarlo a fare una passeggiata, magari allungando un po’ il percorso e variando la velocità di camminata.

