Durante l’autunno spesso cominciamo a sentirci stanchi e con poca energia, inoltre le temperature si abbassano ed è importante difenderci dai malanni di stagione.

Non tutti sanno che per proteggerci dai malanni di stagione potrebbe essere utile questa insospettabile spezia che molti utilizzano nella preparazioni dolci.

È importante prenderci cura del nostro corpo e del nostro organismo, conducendo uno stile di vita più sano ed equilibrato possibile.

Avremo grandi benefici integrando nella nostra alimentazione tanta frutta e verdura di stagione, bevendo molta acqua lontano dai pasti e praticando attività fisica regolare.

Per perdere peso e aumentare le nostre energie potrebbe esserci utile questo integratore naturale

In questa stagione dove ricominciamo la nostra routine e dobbiamo potenziare le nostre difese immunitarie, potrebbero esserci utili degli integratori che ci siano di supporto.

Gli integratori possono aiutarci per numerose problematiche, sembra incredibile ma per abbassare il colesterolo cattivo potrebbe risultare utile questo integratore poco conosciuto.

In questo articolo parleremo del polline d’api, un prodotto del tutto naturale che sembrerebbe in grado di darci maggiore energia se associato ad una corretta alimentazione.

Inoltre, potrebbe rivelarsi anche un ottimo alleato per chi vuole perdere peso perché, agendo sul metabolismo, oltre che a darci energia ci permette di bruciare i grassi più rapidamente.

Per introdurlo nella nostra alimentazione basterà farlo sciogliere nel latte di prima mattina o assumerlo con dello yogurt, abbinato a dei cereali o della granola.

Altrimenti possiamo assumerlo con un cucchiaino di miele, con poca acqua o anche sciolto sotto la lingua.

Assumendone un solo cucchiaio al giorno per un mese intero, senza esagerare con le dosi, potrebbe farci sperare di vedere dei risultati.

Possiamo trovarlo sia nelle farmacie che nelle erboristerie e dovremo conservarlo in un luogo che non sia a contatto con fonti di calore e possibilmente buio.

È bene sottolineare che, al momento, queste proposte d’uso non sono supportate da prove scientifiche, per questo è importante chiedere sempre un parere medico.

Consigli

Le proteine sono fondamentali nella nostra alimentazione, ci danno energia e intanto ci permettono di velocizzare il nostro metabolismo.

Sono molto utili, in questo senso, sia le uova che le carni magre poiché ci permettono anche di ridurre il gonfiore addominale.

È incredibile, non tutti la comprano ma questa carne è ricca di proteine e antiossidanti ed è di facile preparazione anche per chi non ama cucinare.