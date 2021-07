Cucinare regala tante belle soddisfazioni, ma comporta anche qualche spiacevole effetto collaterale. Il prezzo da pagare per la realizzazione del piatto prediletto, a volte, sono le macchie di bruciato che si formano all’interno dei tegami adoperati. Questo spesso accade perché lasciamo sul fuoco più del tempo dovuto gli alimenti, magari per distrazione. Ma può essere anche la naturale conseguenza di un utilizzo prolungato. Il risultato sono pentole e padelle piene di sporco difficile da rimuovere.

Se la spugnetta e i soliti detergenti non riescono a porre rimedio alla situazione, potremmo adottare un rimedio rapido e del tutto nuovo. Infatti, per pentole bruciate subito pulite e igienizzate basta 1 ingrediente insospettabile della cucina.

Un problema più serio di quel che appare

Il cibo bruciato rimasto sul fondo dei tegami non è solo antiestetico e antipatico da pulire. Infatti, se non viene tolto totalmente può compromettere la buona riuscita dei successivi piatti, alterandone la cottura. Ma ciò che più va sottolineato è come sia un componente potenzialmente tossico per la salute. Tutto ciò che brucia, oltre a essere poco igienico, può addirittura diventare cancerogeno. Come dimostra questo studio l’acrilamide, sostanza generata dal cibo cotto ad alte temperature o bruciato, può rappresentare un serio pericolo per la salute. Ecco perché è necessario adottare le giuste contromisure.

Per pentole bruciate subito pulite e igienizzate basta 1 ingrediente insospettabile della cucina

Come fare dunque per rimuovere i residui di bruciato dalle pentole e farle tornare come nuove? Semplice, basta un po’ di cremor tartaro. Proprio quell’ingrediente che si utilizza per sostituire il lievito nelle ricette. Il suo effetto abrasivo ci permetterà di togliere con facilità lo sporco più ostinato.

Il procedimento consiste nel scioglierne un cucchiaio in un bicchiere circa di acqua, portare a ebollizione e versare tutto nella pentola. Lasciamo agire fino a che la soluzione non si raffredda, quindi passiamo su tutta la superficie una spugnetta ruvida per rimuovere ogni traccia.

