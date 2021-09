Si parla di pelli mature a partire dai cinquant’anni circa, ovvero l’età in cui la naturale fase di invecchiamento inizia a determinare profondi cambiamenti sulla propria pelle. Accade, infatti, che il processo di rinnovamento cellulare rallenta drasticamente. La cute diventa più secca e sottile, appare poco luminosa, disidratata e dal colorito pallido o giallognolo. Tutto questo favorisce sul proprio viso la comparsa di rughe profonde, mancanza di tono e fastidiose macchie.

Oltre all’avanzare degli anni, i fattori che influiscono negativamente sulla tonicità e la bellezza della propria cute sono: l’esposizione agli agenti esterni, la sedentarietà, il poco sonno, eventuali malattie e rispettive cure, l’alcol, il fumo e i cambiamenti ormonali dovuti alla menopausa.

Come rimediare ai problemi tipici delle pelli mature

Per ritrovare un viso tonico, sano e rinvigorito è importante prendersi cura della propria pelle e gli accorgimenti non sono mai troppi. È necessario innanzitutto dare la giusta idratazione, soprattutto prima del trucco per evitare che la pelle si secchi e si appesantisca ulteriormente. La cosa più importante, però, è ridare vita attraverso l’idratazione interna. Bere almeno due litri di acqua al giorno è un toccasana per la salute di tutto l’organismo.

Allo stesso modo è rilevante proteggere il proprio viso dalle aggressioni dell’ambiente esterno, dare luminosità, cercare di ridurre le macchie antiestetiche e stimolare i processi di rigenerazione della pelle per recuperare tono ed elasticità.

Alle accortezze appena descritte giungono in aiuto anche rimedi quali creme e maschere anti-età, le quali sono appositamente studiate per idratare, purificare e nutrire la pelle.

Per pelli mature ecco la straordinaria maschera anti-età che rinvigorisce e tonifica in modo naturale

Vi sono diverse tipologie di cosmetici. In quest’articolo, però, si prenderà in considerazione una maschera che donerà nuovo splendore al viso grazie alle proprietà di un frutto miracoloso: il fico.

I fichi, oltre ad essere gustosi da mangiare, sono tra gli alimenti più indicati per la bellezza della pelle. Contengono vitamina C, A e B che migliorano l’aspetto dell’epidermide, combattono le infiammazioni e sono un ottimo anti-età grazie agli antiossidanti di cui sono ricchi. Inoltre, combattono le macchie dando un colore più uniforme e rendono la cute più liscia e compatta per merito di un composto proteico contenuto nella buccia.

Di seguito per pelli mature ecco la straordinaria maschera anti-età che rinvigorisce e tonifica in modo naturale.

Ingredienti e procedimento

Frullare alcuni fichi e aggiungere dell’amido di riso o dell’argilla verde indicata per tutti i tipi di pelle, oppure gialla, specifica per pelli mature o ancora rosa adatta a pelli delicate. Applicare su tutto il viso e lasciare agire per 15 minuti circa. Lasciare asciugare ed infine risciacquare. Al composto, se la si ha a disposizione, si può eventualmente aggiungere un po’ di aloe vera ricavata direttamente dalla parte centrale della foglia.

Si consiglia comunque di fare un test allergico sul polso e per qualsiasi dubbio richiedere il parere di un dermatologo.

Approfittare delle ultime infiorescenze della stagione di questo frutto straordinario è la migliore idea per prendersi cura del proprio viso in maniera naturale.