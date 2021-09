Il mondo del make up sta subendo delle modifiche negli ultimi tempi, per venire sempre più incontro alle esigenze delle donne. Fra queste, vi è quella di dover ritoccare fuori casa il trucco senza la comodità di avere tutto a portata di mano.

Questo capita spesso sia a lavoro che in giro per la città ed è impensabile poter portare con sé l’intera trousse. La verità è che per pelle e trucco sempre al top bastano questi 8 prodotti per ritocchi veloci ma efficaci. Si tratta dei formati “mini-size”, da altri conosciuti anche come “formato viaggio”.

Il loro packaging è veramente comodo e smart, da portare ovunque, persino in una tasca del pantalone. Ecco una selezione di alcuni dei prodotti mini che bisognerebbe avere sempre a portata di trousse.

Come scegliere i propri prodotti mini-size per ritoccare il trucco ovunque e con semplicità

Bisogna partire dal mini-correttore, che servirà non solo per ritocchi veloci, ma anche per correggere eventuali sbavature del rossetto dopo il pranzo o la cena. Questo è perfetto anche per coprire qualche brufoletto ricomparso a seguito di sudore, sfregamento o temperature eccessive. Il marchio Tarte ne propone, ad esempio, uno in formato tascabile e al prezzo di circa 10 dollari.

Sono indispensabili anche un mini-illuminante compatto dal finish glow e un mini blush rosa pesca, perfetti anche in piena estate per risaltare l’abbronzatura. Marchi come Becca Cosmetics o Nars sono solo alcuni esempi.

Un comodo mascara da viaggio aiuterà ad avere sempre ciglia folte e perfette. È possibile scegliere tra formule volumizzanti o allunganti e, persino, mascara magnetici.

Il mini-mascara è sicuramente must have, specie nella formulazione waterproof. Però, chi non riesce a rimuoverlo dovrebbe usare questo trucco furbo per non fare strappare le ciglia.

Per pelle e trucco sempre al top bastano questi 8 prodotti per ritocchi veloci e infallibili

Un altro prodotto utilissimo è il gel per sopracciglia, che serve a fissare anche i peli più ribelli. Chi, però, preferisce altre formule, come la matita o la crema, dovrebbe seguire questa guida al giusto prodotto per sopracciglia perfette.

E non possono mancare il rossetto in formato “travel size” e una mini-palette occhi per ritocchi veloci. Così come non può mancare una piccola terra dotata di un applicatore cortissimo per scaldare le guance ovunque. Tra i marchi che propongono i loro “must have” in formato mini anche Mac, Benefits e Urban Decay.

Ma se truccarsi è importante, struccarsi lo è di più, quindi è consigliabile avere anche un detergente mini sempre a portata di mano.