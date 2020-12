Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si appresta ad arrivare il Natale. Per renderlo perfetto non basteranno delle patate al forno perfette. Tuttavia, un contorno goloso e irresistibile è importante.

Per questo, conoscere tutti i trucchi per delle patate al forno perfette diventa indispensabile. Il trucco che si svela oggi è tra i più efficaci e strabilianti.

Gli ingredienti fondamentali sono quelli tradizionali: burro, sale, rosmarino, olio. Ma in più c’è un ingrediente segreto: per patate strabilianti croccanti ma con un cuore morbido questo è l’ingrediente segreto.

L’idea per un Natale coi fiocchi

Il contorno di patate al forno è di tradizione in molte culture. Sfornare quei preziosi tuberi dal profumo inebriante mette di buon umore e aumenta la salivazione.

Ma come fare per renderle croccanti, con una crosticina invitante fuori, e morbide e pastose dentro? Per cominciare bisogna scegliere delle patate non troppo grandi e farinose.

Se le patate non sono novelle, allora pelarle e metterle in un recipiente con acqua fredda per mezz’ora circa. Una volta trascorsa la mezz’ora. Il forno dovrà essere preriscaldato al massimo della sua potenza e con opzione statica.

Per patate strabilianti croccanti ma con un cuore morbido questo è l’ingrediente segreto

Ma ecco l’ingrediente segreto: l’aceto bianco. Preparare una vinaigrette con 2 cucchiai di sale, 2 cucchiai di aceto. Unirlo all’acqua dove sono le patate e portare a ebollizione a fuoco alto. Quando giungono a ebollizione, abbassare la fiamma e proseguire con la cottura per 10 minuti. Scolare bene le patate.

Trasferire le patate in una ciotola e condirle con burro, altro sale (non troppo al momento), rosmarino, pepe e altri aromi a piacimento. Dividere le patate in modo che non si sovrappongano e cuocerle per 40 minuti circa, girarle di tanto. Questo renderà la cottura uniforme.

L’uso dell’aceto bianco in pre-cottura aiuta ad ammorbidire lo strato esterno delle patate. Lo strato interno, invece, rimane crudo e intatto. Questo permette che si crei una pellicina croccante al di fuori, mentre l’interno della patata cuocerà diventando morbido.

Inoltre, l’aceto aiuta a non fare annerire le patate esternamente, prima della cottura e a rilasciare l’amido nell’acqua.

Insomma, l’aceto è un ingrediente utile in mille occasioni. Farà ottenere un contorno di patate a cui nessuno saprà resistere.