Si avvicina a grandi passi la festa della Pasqua e molti si staranno chiedendo che cosa cucinare. Ogni anno ci sono le tradizioni regionali con i piatti preferiti dagli italiani. Tuttavia cambiare qualcosa in tavola non guasta mai, pur rispettando la tradizione.

Quella italiana è ricca di piatti per il periodo pasquale e non solo per quanto riguarda i dolci. Tra questi, come non ricordare la pastiera napoletana, una vera delizia per il palato, nonché profumata al naso. Vediamo allora quali sono i piatti caratteristici per primi e secondi più in voga per le feste pasquali.

Primi e secondi piatti pasquali

Come primi piatti abbastanza diffusi abbiamo la classica pasta al forno, le lasagne o i cannelloni imbottiti. La pasta in crema di zucca e speck, le tagliatelle con ragù vegetariano, senza dimenticare i risotti. Ma per Pasqua prepariamo questi gustosi tortellini che faranno invidia ai nostri ospiti e di cui parleremo a breve.

Tra i secondi piatti tipici del periodo pasquale troviamo l’abbacchio con le patate al forno. La carne di maiale arrosto arricchita con pancetta, uvetta e frutta secca varia. Anche i polpettoni si prestano per un’imbottitura variegata. C’è chi li prepara con radicchio e speck, o con salmone e provola affumicata. Le suggestioni sono tante e sta a noi scegliere, secondo i gusti.

Per Pasqua prepariamo questi gustosi tortellini in una raffinata salsa di gamberi buona da leccarsi i baffi

Volendo provare qualcosa di diverso e originale, senza indugi mettiamo insieme tortellini di ricotta e spinaci con i gamberetti.

Ingredienti:

320 g di tortellini ricotta e spinaci;

400 g di gamberi;

70 g di burro;

1 carota;

1 gambo di sedano;

sale e pepe q.b;

1 cucchiaio di farina;

1 cipolla;

olio EVO.

Preparazione

La prima parte consiste nel preparare i gamberi, pulendoli. Ma se si acquistano surgelati, basta scongelarli. Una volta scongelati si tagliano a pezzetti piccoli. Tritiamo anche sedano, carota ed erba cipollina, dopo averle lavate.

In una pentola mettiamo dell’olio, il burro, un cucchiaio di farina e due mestoli d’acqua. Accendiamo il fuoco e giriamo gli ingredienti. Una volta calda la base, versiamo il trito di erbe e gamberetti. Giriamo fino a far appassire il tutto.

Intanto mettiamo in pentola i tortellini con acqua e ¼ di dado vegetale biologico. Una volta pronti, li preleviamo dall’acqua con la schiumarola e li passiamo così nella pentola con il sugo di gamberi. Facciamo mantecare per un paio di minuti a fiamma bassa. Se il sughetto è poco cremoso, aggiungiamo un po’ d’acqua di cottura dei tortellini.

Al posto dei tortellini potremmo usare anche i ravioli. Un piatto veramente pasquale.

