Il comune di Bacoli, in provincia di Napoli, ha pubblicato bando e avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per stipulare rapporti di lavoro. Per partecipare alla selezione per 60 agenti di polizia municipale nel comune affacciato sul mare conta il voto del diploma.

L’importanza del voto del titolo di studio

Infatti per presentare la domanda bisogna rispettare i seguenti requisiti: età non inferiore a 18 anni e diploma quinquennale di scuola media superiore con votazione minima di 7/10, 42/60 oppure 70/100.

Dunque tutte le persone che non hanno terminato la scuola con un punteggio uguale oppure superiore sono esclusi dalla partecipazione alla selezione per 60 agenti di polizia municipale. I requisiti da rispettare entro la data di presentazione della domanda non sono soltanto questi prima illustrati ma si aggiungono ad altri.

Dove leggere il bando

Perciò per avere un quadro chiaro consigliamo di visionare il bando pubblicato sul sito del comune napoletano. Il termine della presentazione della domanda scade il 20esimo giorno successivo alla data del 14 maggio 2021. Dunque gli interessati hanno ancora tanti giorni per verificare attentamente la procedura.

Si paga per partecipare

Scorrendo i vari articoli del bando balza all’occhio un altro particolare non di poco conto. Infatti per partecipare alla selezione i candidati devono necessariamente sostenere una spesa di 40 euro come contributo per le spese istruttorie. Un bel salasso iniziale per ogni cittadino speranzoso di guadagnare un posto fisso di lavoro per sbarcare il lunario.

Come si svolgerà il concorso

E’ prevista una sola prova d’esame da espletarsi in modalità telematica su materie attinenti il profilo professionale dell’agente municipale. La prova consiste in una batteria di 60 quiz a risposta multipla da farsi nel termine di 60 minuti. Di conseguenza verrà immediatamente stilata la graduatoria di merito. Dunque per partecipare alla selezione per 60 agenti di polizia municipale nel comune affacciato sul mare conta il voto del diploma e pagare 40 euro per presentare la domanda.