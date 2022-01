Ci sono esperienze della nostra vita che non scorderemo mai, come avere un amico a 4 zampe. Un’esperienza che potrebbe anche essere terapeutica, grazie al legame che potremo instaurare e all’amore incondizionato che riceveremo.

Se stiamo valutando se adottare un cucciolo, però, dovremmo sapere che non tutte le razze sono uguali. Inoltre, ogni cane ha il suo carattere e personalità ed è quindi necessario capire se può adattarsi ai nostri ritmi quotidiani.

Di certo se abitiamo in una piccola casa senza giardino, sarà meglio scartare alcune razze, che necessitano di ampi spazi per scorrazzare. Consideriamo, poi, anche altri fattori, se abbiamo bambini, o persone anziane in casa, e anche alle spese che dovremo affrontare.

Anche la scelta del primo cane dovrebbe essere ben ragionata, visto che saremo alle prime armi e non sapremo subito come affrontare determinati problemi. Non è il caso di optare per razze impegnative, che necessitano di addestramento o particolari attenzioni, finiremo per sentirci sotto pressione senza avere la situazione sotto controllo.

Per padroni inesperti ecco le razze di cane ideali per vivere in appartamento perché si adattano facilmente

Non è detto che un cane di taglia grossa sia ingestibile, ma sicuramente c’è il rischio che possa essere infelice in ambienti casalinghi limitati. In questo caso, forse la scelta più razionale sarebbe adottarne uno di piccole o medie dimensioni, che non sia iperattivo.

Il barboncino toy è di piccole dimensioni, intelligentissimo e molto amorevole, ma soprattutto è facile da addestrare. Vive benissimo all’interno di contesti familiari con bambini e non perde neanche tanto pelo, l’unica pecca è che potrebbe abbaiare molto, soprattutto se non gli diamo le attenzioni che desidera.

Il coton de tulear è un cane gioioso e allegro, adora giocare con i bambini e non tende a mordere. Si adegua alla vita del padrone ed ha un carattere molto stabile, per questo non dovrebbe avere problemi a stare anche qualche ora al giorno solo.

Altre 2 razze

Lo shih tzu, cane della tradizione tibetana, è un vero coccolone, socievole e ama stare nel divano di casa comodamente con tutta la famiglia. In linea di massima è disciplinato ed anche molto socievole con gli altri cani. Non dovremmo trovare particolari ostacoli, anche se fosse il primo nostro cane in casa.

Il cavalier king charles spaniel potrebbe essere un perfetto cane di compagnia, anche se siamo alle prime armi. Rispetta il padrone, non è aggressivo, anzi è molto affettuoso e desidera le carezze, anche dei più piccoli. Si adegua facilmente ai ritmi familiari senza interferire, non dovremmo trovare difficoltà nell’educazione, perché di base è molto rispettoso.

Dunque, per chi è alle prime armi, quindi per padroni inesperti, ecco le razze di cane ideali per vivere in appartamento perché si adattano facilmente.