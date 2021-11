Vorremmo tanto che le nostre pentole e padelle rimanessero scintillanti e brillanti, come nuove, per sempre. Ma solitamente questo non è sempre possibile. I nostri tegami significano molto per noi. Come potrebbe essere diversamente quando passiamo così tanto tempo con loro in cucina. Ciò non significa però che dobbiamo rinunciare ad avere cura di loro e prolungare il più possibile la loro durata nel tempo. Come pulire il fondo nero di una pentola e conservare una bistecchiera sono trucchi che abbiamo già testato felicemente.

Ma che dire di quello strano scolorimento dell’acciaio inox dovuto al calore? Fortunatamente, la strana pellicola arcobaleno sulle pentole che si forma con l’utilizzo è facile da riparare. Questo scolorimento non ha alcun effetto sul cibo, ma può essere sgradevole e fastidioso. Desideriamo sempre cucinare con strumenti in cucina che, anche all’apparenza, siano intatte e pulite. Quindi, per padelle in acciaio inox come nuove, non tutti conoscono questo segreto per eliminare le macchie dovute al calore.

Cosa sono quelle macchie colorate, effetto arcobaleno, sulle pentole in acciaio inox?

Se ci siamo imbattuti in questo strano effetto colorato sulle pentole in acciaio inox, non siamo i soli. Dipende tutto dalla scienza. Le pentole in acciaio inossidabile contengono spesso cromo, un metallo durissimo, che aiuta a evitare che si arrugginiscano o si corrodano. Mescolando ossigeno e cromo avremo questo effetto arcobaleno sulla superficie della nostra pentola. Fondamentalmente è un sottile strato protettivo che cambia colore se combinato con aria e alte temperature.

Queste macchie sono totalmente sicure. Tuttavia, potrebbero comunque essere poco gradevoli per i nostri gusti e per la nostra idea di pulizia. Il nostro soccorso viene un alimento che abbiamo tutti in casa, ossia l’aceto. Benché sia utilizzato per pulire praticamente tutto in casa, teniamo a mente però, i casi in cui l’aceto potrebbe procurare seri danni durante la pulizia quotidiana.

Prendiamo dell’aceto bianco diluito con un pochino di acqua e strofiniamo la parte interessata della pentola o padella con una spugna non abrasiva. Quindi, dopo aver accuratamente lavorato con l’aceto, dobbiamo solo sciacquare abbondantemente e asciugare. L’acidità dell’aceto si rivela un alleato perfetto per eliminare lo strato arcobaleno ossidato e mantenere in ottime condizioni le nostre pentole in acciaio inox al loro meglio.