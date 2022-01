Il passaporto è un documento che serve per viaggiare fuori dagli stati europei. È un documento di identità con validità internazionale. Ma anche un documento di viaggio e, ovviamente di riconoscimento. Serve sostanzialmente a verificare l’entrata e l’uscita da un determinato paese estero. Invece, in Europa, è possibile viaggiare comodamente con la carta di identità. I tempi di rilascio non sono sempre celeri, per questo è meglio farlo con largo anticipo. Soprattutto nel caso di un viaggio già prenotato o di una certa intenzione di partire presto.

Il necessario per la presentazione della domanda

Per fare richiesta di passaporto è necessario recarsi nelle questure delle nostre città. Di questi tempi è meglio prendere direttamente un appuntamento e portare con sé tutti i documenti richiesti. Questo è possibile direttamente sul portare della Questura o della Polizia di Stato accedendo al servizio con credenziali SPID. Ecco quello che ci servirà: modulo stampato e compilato della richiesta, carta di identità, 2 fototessere e 2 ricevute di pagamento. Per queste ultime si intendono un pagamento da 42,50 euro e uno da 73,50. Il primo è per il rilascio del documento e il secondo è un contrassegno amministrativo sotto forma di marca da bollo. Ma esiste anche un documento specifico per i genitori di figli minorenni.

Per ottenere il passaporto nel caso di figli minori ecco il documento che bisogna obbligatoriamente presentare

Indipendentemente dallo stato di relazione tra i genitori l’atto di assenso è necessario per richiedere il documento. Se si è sposati, conviventi, coppia di fatto, separati o divorziati. Per ottenere il passaporto nel caso di figli minori ecco il documento che bisogna obbligatoriamente presentare. Ma a cosa serve veramente questo documento? È una dichiarazione che deve essere fatta non da noi, ma dall’altro genitore del piccolo. Questa autocertificazione non viene richiesta solo per il rilascio del passaporto al figlio minore, ma anche nel caso di rilascio per uno dei due genitori.

Non molti sanno infatti che è una tutela importantissima per il bambino. In questo modo si evitano casi in cui uno dei due genitori possa utilizzare il documento rilasciato dalla Questura per venire meno ai suoi doveri genitoriali. La madre o il padre acconsentono allo spostamento del secondo genitore e, in questo modo, certificano che quest’ultimo non stia andando contro i suoi doveri. La tutela del figlio è di fondamentale importanza e, come per gli assegni in caso di separazione o altre forme di tutela, lo Stato si assicura la completa conoscenza e presa visione delle intenzioni da parte di entrambe le parti.