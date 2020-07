L’ Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha stabilito per il Bonus sociale la scadenza del 31 luglio. Per ottenere il beneficio Bonus sociale conviene muoversi. L’Arera non farà altre proroghe dopo quelle avvenute nel periodo del coronavirus. Lo sconto nelle bollette di luce, gas e acqua, previsto per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico e per i nuclei familiari numerosi è una opportunità. L’Arera ha già disposto il differimento dei termini per ben tre volte ma questa volta oltre il 31 luglio non si va.

Chi deve approfittare

Partiamo prima di tutto col dire che dal prossimo anno il bonus sociale diventa automatico. Quest’anno il cittadino interessato ha l’obbligo di fare la domanda per non perdere la provvidenza. Per ottenere il bonus sociale, il cittadino deve rispettare dei requisiti stringenti: Isee non superiore a 8.265 euro oppure non andare oltre di Isee per 20mila euro ma avere 4 figli a carico. Chi prende il reddito o pensione di cittadinanza può ottenere il bonus sociale.

Il diritto al bonus luce e gas è garantito in questo caso a chi ha l’Isee superiore agli 8.265 euro, mentre possono chiedere lo sconto nella bolletta dell’acqua solo se l’Isee si colloca entro la soglia di 8.265 euro.

Come fare la domanda

Ottenere il beneficio è semplice basta andare in Comune e compilare i relativi moduli. Oltre alla compilazione del modello va consegnato il documento d’identità, l’attestazione dell’Isee. I percipienti il reddito o pensione di cittadinanza devono allegare l’attestazione utile a documentare la titolarità del beneficio. Quest’anno sarà l’ultima volta che bisogna fare la domanda. Dall’1 gennaio 2021 il beneficio è automatico. Chi è nelle condizioni di prendere il bonus sociale lo troverà direttamente in bolletta rispettando gli appositi rinnovi entro i termini prestabiliti. Per ottenere il Bonus sociale conviene muoversi oggi.