L’allenamento è davvero importante nella vita di ciascuno. L’inattività, infatti, può portare a malattie davvero gravi. Si pensi al l’obesità, a disturbi della funzione cardiaca, indebolimento delle ossa e dei muscoli. Ma non solo. Il rapporto dell’OMS sull’attività fisica offre dei dati allarmanti. L’indolenza, infatti, è la maggiore causa del 21-25% dei tumori alla mammella e al colon. Del 27% dei casi di diabete. Del 30% delle malattie cardiache ischemiche.

È indispensabile, quindi, correre ai ripari. Non solo in senso figurato. La corsa è uno degli esercizi più semplici e adatti ad ogni neofita. Si può fare esercizio anche nelle mura domestiche.

Per ottenere dei risultati incredibili e per avere un fisico prestante, tonico e invidiabile ecco quanto deve durare un allenamento a casa.

Programmazione e chiarificazione degli obiettivi

Per svolgere un allenamento davvero utile e proficuo, bisogna seguire un percorso specifico. Non c’è spazio per l’improvvisazione. La scelta migliore è sempre rivolgersi ad un personal trainer che può mettere a disposizione la sua pluriennale esperienza e competenza.

I principi cardine quando ci si allena a casa sono due. Innanzitutto, è necessario definire il punto di arrivo. Successivamente si comincerà a sudare e ad esercitarsi. Il secondo pilastro è una programmazione adeguata ed efficace delle attività.

Solo in questo modo si potrà avere un monitoraggio costante dei progressi.

Tempi variabili

Per prima cosa bisogna sfatare un mito. Non esiste una durata standard e universale per l’allenamento. Né in casa né fuori di casa. Il tutto deve adeguarsi alle capacità e alla preparazione atletica di ciascuno. Si consiglia, quindi, di ascoltare sé stessi e il proprio corpo per regolarsi nella durata di ogni seduta.

È importante, comunque, non eccedere. Si può pensare di alternare allenamenti più brevi ad altri più lunghi. La durata massima si aggira intorno ai 40 o 60 minuti. Molto, infine, dipende dagli obiettivi che ci si prefigge. Ponendo la dovuta attenzione alla durata, si avranno di sicuro dei risultati incredibili.