Sono veramente tante le cose a cui pensare quando si organizza un matrimonio.

Tra queste, una è veramente molto delicata: l’allestimento della location del ricevimento. Infatti, quando si allestisce una zona non si pensa soltanto ai fiori, al tovagliato, al menù o alla melodia di accompagnamento.

È necessario che tutto abbia un senso e che gli invitati sappiano orientarsi all’interno della location.

Per organizzare un matrimonio in poco tempo non si potrà fare a meno di questo importantissimo decoro: il tableau de mariage.

Il tableau de mariage

Sia per chi ha tempo per organizzare il matrimonio sia per chi non ne ha, il tableau de mariage rappresenta il connubio perfetto tra bellezza e funzionalità. Infatti questo oggetto, che è costituito da un tabellone, indicherà facilmente agli ospiti il proprio posto e il tavolo cui accomodarsi. In questo modo si risparmierà tempo e denaro sulla scelta del personale: si potrà infatti evitare di avere un servizio di hostess per fornire informazioni.

Non passerà affatto inosservato entrare in una location ed essere accolti da un tableau ben curato in cui sono indicati i nomi degli ospiti e la sistemazione dei tavoli del banchetto. Infatti, oltre alla sua funzionalità, il tableau de mariage rientra tra le scelte più gettonate degli sposi per via della sua estetica.

La prima cosa da tenere a mente per realizzare il proprio tableau de mariage è il mood delle nozze. Rispettarlo è fondamentale: occhio al bouquet della sposa, ai fiori scelti per l’allestimento della location e al colore delle luci. A questo proposito, è bene tener conto anche dell’atmosfera serale realizzata attraverso l’uso di candele.

Ad esempio, se l’evento ha uno stile classico e delicato, il tableau potrà essere minimalista e semplice. I nomi degli ospiti potranno essere trascritti sul tableau de mariage utilizzando un carattere elegante e il tutto potrà essere racchiuso da una delicata cornice.

Alcuni consigli

Le idee per realizzare un tableau de mariage sono molte ma, tra quelli online, spicca quello green.

La principale ispirazione di questo tabellone è, infatti, la natura.

Nel caso in cui gli sposi abbiano scelto un tema eco o in piena armonia con la natura si potranno sfruttare foglie e dischetti di legno.Si potranno, infatti, scrivere i nomi degli ospiti su larghe foglie di magnolie o su sottili dischi di legno.

Se la location scelta per il ricevimento si trovi in una casa vinicola o in un agriturismo sulle colline si potrebbe dare ai tavoli il nome di diverse tipologie di uva o di cantine. Il tableau potrebbe essere rappresentato da una grande botte dove possono essere trascritti i nomi degli ospiti. O, addirittura, utilizzare la botte come base e indicare i tavoli con dei grappoli d’uva appesi con decori e sostegni floreali.

Stile provenzale, specchi, biciclette vintage, gabbiette per uccellini, tabelle con la frutta tipica del luogo: qualsiasi sia la sua forma e il suo stile, per organizzare un matrimonio in poco tempo non si potrà fare a meno di questo importantissimo decoro.