I deliziosi cupcake alle fragole sono un vero e proprio peccato di gola da concedersi ad ogni morso. La particolarità che rende speciale questo capcake è l’impasto rosa dipeso da una purea di fragole che viene inserito durante il procedimento che sprigiona un profumo di fragole per tutta la casa.

La decorazione è molto semplice e può essere sostituita da una zuccherina glassa alle fragole o del semplice zucchero a velo. Un dolce perfetto in occasione del giorno di San Valentino insieme all’alternativa del plumcake al mandarino e melograno nella ricetta qui proposta.

Ingredienti base

250 g mascarpone

4 uova

150 g zucchero

300 g farina

220 g fragole

bacca di vaniglia o bustina di vanillina

mezza bustina di lievito per dolci

Altri ingredienti per la decorazione

panna fresca liquida

fragole

zucchero

Per ogni morso un peccato di gola con i cupcake alle fragole

Procedimento

Iniziare la preparazione versando in un recipiente la farina e la vanillina. A parte frullare le fragole fino ad ottenere una purea e unire il mascarpone e lo zucchero con l’aiuto delle fruste elettriche.

In un altro recipiente montare le uova a neve e aggiungere la farina e il composto di fragole e mascarpone progressivamente per evitare la formazione di grumi. Infine aggiungere il lievito per dolci e montare bene tutti gli ingredienti fino ad avere un composto ben amalgamato.

Preriscaldare il forno ad una cottura a temperatura di 180°C e versare l’impasto dei capcake negli appositi pirottini di carta, imburrati precedentemente, arrivando a ricoprire fino a un centimetro prima del bordo. Posizionare i pirottini in una teglia ed infornare per circa 25 minuti controllando la cottura con uno stuzzicadenti.

Durante la cottura, preparare la decorazione prendendo le fragole, lavarle e tagliarle a pezzetti che dovranno essere mescolati con lo zucchero e qualche goccia di limone (facoltativo) e lasciar riposare in frigorifero per circa 20 minuti.

Prendere la panna e montare a neve con l’aiuto delle fruste elettriche e quando i cupcake saranno cotti, lasciarli raffreddare. Prendere i cupcake oramai freddi e decorare con il classico ciuffo di panna con una manciata di fragole sciroppate e conservare per qualche giorno in frigorifero.