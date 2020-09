Per ogni disturbo e problema di salute c’è un infuso o tisana che ti può aiutare. Ecco alcuni consigli sui rimedi naturali che sono utili per alleviare quelli che possono essere i piccoli malesseri quotidiani. Dai problemi di digestione agli stati d’ansia. E passando per gli infusi per riposare meglio e per quelli per alleviare i sintomi del raffreddore e della tosse.

Infuso o tisana che ti può aiutare in caso di cattiva digestione e di stati d’ansia

Per ogni disturbo e problema di salute c’è un infuso o tisana che ti può aiutare. Ecco alcuni consigli andando per ordine. Ovverosia elencando i rimedi naturali contro i problemi di digestione. In questo caso sono indicati gli infusi di finocchio che presenta elevate proprietà digestive contro il senso di pesantezza ed il gonfiore addominale che possono portare pure a cattivo umore e mal di testa.

In alternativa al finocchio va bene pure la tisana a base di semi di cumino dei prati. Mentre, per la scelta infuso o tisana che ti può aiutare contro gli stati d’ansia, vanno bene le piante che spiccano per la loro azione sedativa. Dal biancospino alla passiflora e passando per il tiglio e per i fiori di lavanda.

Come alleviare i sintomi del raffreddore e della tosse, ed anche per riposare meglio

Per riposare meglio, invece, mezz’ora prima di andare a letto è possibile preparare un infuso o una tisana con piante che spiccano per le loro proprietà ipnoinducenti. Come ad esempio il luppolo, il papavero e pure il meliloto che ha anche spiccate proprietà antinfiammatorie.

Contro i sintomi del raffreddore e della tosse, infine, servono infusi ad azione emolliente in modo tale da lenire le irritazioni. Per esempio, quelli a base di altea o di malva. Oppure sfruttando l’azione balsamica e antisettica del timo e dell’eucalipto. Per infuso o tisana che ti può aiutare, infatti, il timo e l’eucalipto sono perfetti come efficaci rimedi naturali contro le tossi, le bronchiti e pure contro le affezioni catarrali.