Il momento del risveglio è fondamentale per affrontare al meglio la propria giornata di lavoro e di impegni. Avere un sonno interrotto o svegliarsi in preda ad emozioni negative può avere un forte impatto sulla giornata alle porte. Evitare che simili esperienze pervadano la propria giornata, è possibile adottando delle buone abitudini che favoriscano l’instaurarsi di routine salutari. Per non svegliarsi stanchi e con l’ansia basta ripetere queste sane attività mattutine che di seguito analizziamo.

Quanto serve al cervello per modificarsi e adottare una nuova abitudine?

Per rendere più piacevole il risveglio mattutino è importante instaurare delle routine. Secondo la scienza, bastano circa 3 settimane perché il cervello si modifichi e faccia proprie alcune nuove abitudini che si inseriscono nella giornata. Ecco perché è bene selezionare il proprio rituale mattutino e svolgerlo con costanza perché funzioni.

Per svegliarsi ben riposati, è prima di tutto necessario dormire un numero di ore sufficiente ed avere un sonno ristoratore. Abbiamo suggerito una utile strategia nell’articolo “Come ridurre insonnia e problemi ad addormentarsi grazie a questa sana abitudine quotidiana”. Una pratica utile a riattivare la microcircolazione, ridurre la tensione muscolare e quella mentale è proprio lo stretching mattutino o gli esercizi di yoga. Prima di catapultarsi a controllare sullo smartphone i messaggi e le email, è bene dedicare del tempo a sé e al propri corpo. Uno studio della Sleep Foundation ha messo in evidenza quanto l’uso di dispositivi elettronici durante la notte possa disturbare la qualità del sonno.

Esistono differenti esercizi specifici che permettono di tonificare il corpo e risvegliare la mente dopo il risveglio. Ciascuno può selezionare quelli più adatti alle proprie esigenze e praticarli con costanza. In questo modo, potrà beneficiare degli esiti ottimali tanto il corpo quanto la mente. È importante anche non trascurare gli esercizi sulla respirazione che hanno degli effetti benefici anche sulle capacità digestive come abbiamo mostrato qui.