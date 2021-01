L’inverno è arrivato e il freddo si sta facendo sentire… eccome se si sta facendo sentire!

Tra il Nord ed il Sud il divario climatico è sempre molto ampio, ma da Palermo a Milano nessuno vuole patire il freddo.

Gennaio è arrivato, finalmente ci sono i saldi ed ecco che tutti cercano di accaparrarsi i maglioni più pesanti.

Capita però che pur avendo addosso una maglia, una felpa e un giubbotto pesante, si continui a sentire freddo. La spiegazione è molto semplice e forse chiara a molti, ma sconosciuta da tanti altri.

Per non sentire più freddo bisogna coprire bene questa parte del corpo

È inutile imbottirsi dalla testa ai malleoli se poi si lasciano congelare i piedi.

Anche a meno cinque gradi, si vede spesso gente che tiene le caviglie scoperte e continua a lamentarsi di quanto faccia freddo. I piedi, come anche le mani e la testa, sono le parti più sensibili alle temperature.

Se per le mani e per la testa, però, bastano rispettivamente dei guanti e un cappello, per i piedi la questione si complica un po’.

Non bastano i classici fantasmini leggeri con una scarpa da tennis, che magari è la stessa che usavamo ad aprile. No, serve qualcosa di più.

Per non sentire più freddo bisogna coprire bene questa parte del corpo. Esattamente, il nodo cruciale qui è proprio il complemento di modo: bene.

Cosa ci serve

Ci servono sicuramente dei calzini e delle scarpe. Ma questo appare alquanto scontato. C’è da capire quali calzini e quali scarpe.

I primi dovrebbero essere di lana o di un tessuto come la spugna, in modo da assorbire il sudore senza che il piede resti freddo. Le seconde, invece, dovrebbero essere leggermente imbottite, come avviene per alcuni stivali, o di pelle. Non tutte le scarpe, infatti riescono a mantenere i piedi caldi e per questo è imperativo abbandonare quelle di tela nei mesi più rigidi.

Con questa attenzione in più, non sarà necessario indossare due maglioni per avere un po’ di calore.