In questi mesi così freddi è impensabile uscire di casa senza cappotto e sciarpa. Tenere il collo al coperto e al caldo, infatti, è fondamentale per stare bene e per sentirsi sempre a proprio agio.

A dirla tutta, è importantissimo coprire anche la testa e si può farlo con stile evitando i soliti cappelli con questo accessorio che sta andando a ruba.

Il problema di avere il collo scoperto, invece, è che il freddo riuscirebbe a diffondersi molto velocemente in tutto il nostro corpo. Questo, inevitabilmente, ci farebbe tremare come delle foglie per tutto il giorno.

La sciarpa, quindi, è una grande salvezza, ma qual è il modo migliore per indossarla?

Per la fretta, infatti, capita spesso di indossare la sciarpa a caso, senza seguire un senso logico e senza alcuno stile. Fortunatamente, però, il modo perfetto per indossare la sciarpa esiste, ed è molto semplice da memorizzare. Ecco come fare.

Per non sembrare goffi e trascurati meglio indossare la sciarpa in questo modo, il migliore in assoluto

Un solo giro intorno al collo, il doppio giro, il nodo parigino, ben stretta o più morbida: questi sono solo alcuni degli svariati modi in cui è possibile indossare una sciarpa.

Se, però, vogliamo essere sicuri di indossare la sciarpa in grande stile, come fanno anche sulle passerelle dell’alta moda, il miglior modo per indossarla è uno solo.

Ecco i passaggi semplicissimi

In sostanza, basterà bloccare la sciarpa dietro al collo, buttando una delle 2 estremità sulla spalla del lato opposto, lasciandola cadere dietro la schiena. Questo modo fluido e morbido per indossare la sciarpa ci terrà al caldo e ci donerà classe ed eleganza. Infatti, per non sembrare goffi e trascurati meglio indossare la sciarpa in questo modo, il migliore in assoluto.

Così riusciremo a tenere il collo al caldo, senza sembrare goffi e infagottati.

Uno stile più ricercato, da “lord” inglese

Per chi vuole apparire ancora più elegante e raffinato, invece, il modo ideale per indossare la sciarpa è il seguente. Anche questa volta, partiremo con il bloccare la sciarpa dietro il collo, rimanendo con le due estremità della stessa nelle mani. A questo punto dovremo lasciar cadere sul busto le due parti della sciarpa, tenendole dritte lungo il corpo, senza fare nessun giro intorno al collo.

Questa modalità ci farà sembrare molto eleganti, tanto che è utilizzata anche dai lord e dalle altre personalità della nobiltà. L’unica pecca, però, è che garantirà meno copertura rispetto al modo di indossarla descritto in precedenza, perché lascerà la parte della gola parzialmente scoperta.