Che dire della bellezza e della golosità di questo dolce? Lo zuccotto al cioccolato farà felici i vostri ospiti e i vostri bambini. Un pizzico di pazienza nella preparazione vi ripagherà con una squisita ed elegante presentazione ma ora passiamo subito ad elencare l’occorrente. La ricetta è per 6 persone.

Ingredienti

1 pan di spagna;

3 uova;

20 g di cacao amaro;

200 g di cioccolato fondente;

160 g di burro;

220 g di mascarpone;

150 g di zucchero;

50 g nocciole tostate.

Per non sbagliare mai scegli lo zuccotto al cioccolato. Preparazione

Per prima cosa è importante far sciogliere a bagnomaria e a fuoco lento il cioccolato fondente con il burro. Prendete una ciotola ed inserite le uova e lo zucchero. Mescolate con energia. Quando l’impasto sarà spumoso, versate la miscela di cioccolato e burro e continuate a mischiare. Ora, potete aggiungete il mascarpone montando sempre molto bene il composto per evitare la creazione di grumi. È il turno delle nocciole. Aggiungetele all’impasto.

Prendete il pan di spagna e create tante piccole strisce dello spessore di circa 1 cm. Ora prendete uno stampo oppure una ciotola di media grandezza e rivestitela di uno strato di pellicola trasparente. Riponete le strisce di pan di spagna avendo cura di lasciarne un paio da parte. Successivamente versate, poi, la crema di cioccolato e chiudete con le strisce di pan di spagna avanzato. Questa vostra gustosa creazione dovrà riposare in frigorifero per circa 12 ore. Una volta trascorso il tempo necessario, lo zuccotto al cioccolato sarà pronto per essere servito e prima di impiattare potete spolverare con uno strato di zucchero a velo. Scenografico e dolciastro, lo zucchero donerà quel tocco in più al un dolce già buonissimo che accontenta grandi e piccini.

