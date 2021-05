Vacanze alle porte per molti italiani, che approfitteranno della fine delle scuole per iniziare a riversarsi a mare. Giugno, per chi ha le ferie e la possibilità, è un mese decisamente bello sia per il clima, che per i prezzi. Oltre ad avere le giornate estive più lunghe e con più luce. Per non rischiare gravissimi problemi alla pelle e alla salute attenzione alle creme solari che andiamo ad acquistare per le prossime vacanze, perché alcune sono davvero letali. Vediamo assieme ai nostri Esperti due cose in particolare a cui dobbiamo prestare molta attenzione.

Mai approfittare di una crema scaduta

Per non rischiare gravissimi problemi alla pelle e alla salute attenzione alle creme solari che andiamo ad acquistare per le prossime vacanze, perché alcune sono davvero letali. Ma non facciamo l’errore di usare quelle scadute. Capita magari di arrivare al mare di domenica, in posto bellissimo ma isolato, con una crema solare scaduta. Il ragionamento, molto semplice, ma sbagliato è di pensare di utilizzarla per poche ore, fino all’apertura della prima farmacia il giorno dopo. Cosa da non fare assolutamente per due motivi:

il primo, bene che vada, è che la crema non funzioni e quindi ci esponga senza difese ai raggi solari;

il secondo, ovviamente collegato, è che se ci esponiamo senza crema, magari col riflesso dell’acqua, rischiamo un eritema, o addirittura una scottatura.

Come primo giorno di vacanza, non c’è male.

Attenzione poi a questa sostanza pericolosa

L’oxybenzone, sostanza chimica presente in alcune creme solari e anche però potenzialmente pericoloso per la nostra pelle. Secondo l’EWG, organizzazione mondiale che fa da consulente in materia di sicurezza per la salute, l’oxybenzone può provocare l’aumento della produzione di radicali liberi. Ma, essendo anche un derivato di un’altra sostanza tossica, il benzofenone, secondo i ricercatori americani può essere anche concausa di melanoma. Il tumore della pelle. Questa sostanza non è fortunatamente presente in tutte le creme solari, ma solo in circa il 20% di esse. Stiamo però molto attenti, quando le acquistiamo che tra gli ingredienti, non sia presente questo. Soprattutto nelle creme solari per bambini.

