Di truffe ormai siamo diventati dei veri esperti. Girando un po’ su internet ci teniamo costantemente aggiornati sull’argomento, magari dopo aver ricevuto una mail o un messaggio sospetto. Sappiamo esattamente cosa dobbiamo evitare e quali accorgimenti mettere in pratica contro siti che comunicano “in chiaro”, senza l’effettiva sicurezza di come vengono gestiti i nostri dati personali. Ma allo stesso tempo siamo inondati di mail sulla posta elettronica che ci invitano a partecipare a concorsi. Oppure, che ci informano sulle offerte speciali di vestiti al 60%, di scarpe a metà prezzo, di iPhone praticamente gratis. E non sappiamo proprio come liberarcene. Scopriamo l’essenziale passaggio da fare per non ricevere più posta indesiderata.

Ecco perché arrivano non solo sulla spam

Le mail indesiderate arrivano per svariati motivi, spesso voluti e sottovalutati. Quando visitiamo un qualsiasi sito internet spesso ci viene chiesto, oltre l’autorizzazione ai cookies, anche di iscriverci alla newsletter per non perdere sconti e offerte o di confermare alcuni nostri dati come mail e numero di telefono. Ecco, se sbadatamente abbiamo cliccato in favore di queste richieste, allora possiamo dirci tempestati a vita da innumerevoli mail spam. In questi casi però non le troveremo sull’apposita casella di Libero, gmail o Outlook, ma direttamente su quella principale. Dovendo sempre cancellare e lasciare il posto a quelle veramente importanti. Per quanto riguarda le notifiche che riguardano i social network come Instagram, Facebook, Twitter, o LinkedIn arrivano nella sezione social. Quindi non invaderanno la nostra casella di posta “In Arrivo”, ma potremo comunque considerarle scomode.

Per non ricevere più posta indesiderata sulla mail di pc Android e IPhone non basta bloccare l’indirizzo ma serve anche questo fondamentale passaggio

Sia che si tratti, quindi, di mail indesiderate che di notifiche social, la soluzione è una sola. Non basterà cliccarci sopra e bloccarle o etichettarle come spam, perché continueranno sempre ad arrivare. La nostra arma vincente sarà quella di eliminare l’iscrizione al sito in particolare. Basterà cliccare sulla mail e ci comparirà sulla banda in alto “il messaggio fa parte di una mailing list: annulla iscrizione”. Questo ci permetterà in un solo gesto di eliminare i nostri dati memorizzati sul sito in questione, bloccando per sempre le mail indesiderate. Per quanto riguarda i social, invece, non volendo annullare l’iscrizione, potremo creare un nuovo indirizzo di posta elettronica solo dedicata a questo, cambiando le credenziali in app. In questo modo eviteremo di ricevere notifiche nella mail che utilizziamo anche per lavoro.