Pranzi e cenoni di Natale sono ormai alle porte e di certo i giorni successivi non saranno meno ricchi di golosità. Ecco perché per dare una ventata di innovazione ed originalità potremmo aver bisogno di qualche nuovo spunto. Ad esempio altro che bollito e lesso, ecco come cucinare un polpo morbido per condire pasta e secondi. Ad ogni modo non sempre il tempo a disposizione è quello di cui avremmo bisogno e di certo l’ultima cosa che vogliamo è sporcare l’intera cucina.

Tuttavia per non sporcare in giro e per non mangiare a Natale le solite tartine ecco 3 veloci antipasti e aperitivi al forno originali e facili da preparare.

Crostini di polenta

Invece di utilizzare il pane come base potremmo sfruttare la consistenza della polenta. Possiamo preparare la polenta in precedenza oppure acquistare quella già cotta e solida. Da qui ricaveremo delle fette spesse circa 1 centimetro che metteremo in forno con la funzione grill.

I crostini di polenta possono essere conditi con formaggi filanti, speck, salse di funghi o ragù di carne. La polenta è ottima anche con il pesce, ad esempio con un delizioso baccalà mantecato.

Inoltre i crostini possono essere preparati agevolmente anche in padella o sulla piastra.

Rustici gratinati al parmigiano

Per chi ama mangiare in modo gustoso ma è sempre con i minuti contati, questo è la soluzione ideale. Non serve altro che della pasta sfoglia rettangolare che taglieremo a strisce larghe 3-4 centimetri. Ottenute le strisce cospargiamole con abbondante parmigiano, ma anche formaggi come il pecorino andranno benissimo. Arrotoliamo le strisce per il senso della lunghezza per poi spennellarle in superficie con dell’uovo sbattuto. Questo conferirà una bellissima doratura finale al nostro rustico. Trasferiamo in forno a 180° per 10 minuti ed ecco un antipasto sfizioso ed irresistibile.

Sempre utilizzando la pasta sfoglia potremmo dare vita ad una di quelle sfiziosità che una volta assaggiate non si smette più di mangiare. Da un rotolo di pasta sfoglia ricaviamo dei dischetti che spennelleremo con dell’uovo e metteremo in forno a 200°. I dischi cominceranno a gonfiare sembrando piccoli bomboloni e, quando saranno dorati, leviamoli dal forno. Pratichiamo un foro sulla cima del nostro piccolo “bombolone” con un coltello per poi farcirlo con della ricotta aiutandoci con una sac à poche. Guarniremo il tutto con delle fette di salmone affumicato.