Per non ingrassare possiamo mangiare in modo diverso seguendo questi 5 consigli pratici per resistere agli attacchi di fame e avere un’alimentazione sana ed equilibrata

I ritmi frenetici di vita fanno sì che il nostro organismo sia sottoposto a stress e abitudini sbagliate. Spesso non abbiamo il tempo di fare colazione, di mangiare a tavola, mangiamo correndo senza respirare e senza gustare veramente gli alimenti. Questo causa uno squilibrio nel nostro bioritmo che non è per niente salutare.

L’importanza della regolarità per ritrovare la salute e il piacere di mangiare

Dovremmo darci certe regole intransigenti da seguire, come cercare di avere il giusto apporto energetico con un’ottima colazione. Avere degli snack da fare a metà mattinata e metà pomeriggio. Cercare di non mangiare dopo le 22 e non assumere troppo alcool e soprattutto riposare a sufficienza.

Per non ingrassare possiamo mangiare in modo diverso seguendo questi 5 consigli pratici per resistere agli attacchi di fame ed avere un’alimentazione sana ed equilibrata. Infatti, spesso dietro lo stimolo della fame si nascondono emozioni e pulsioni che dobbiamo gestire.

Quante volte prendiamo troppa caffeina e stimolanti prima di un esame o un colloquio importante? O quando abbiamo avuto una discussione o invece siamo troppo euforici e allora mangiamo tanto o invece proprio niente?

Possiamo seguire questi 5 consigli di base per evitare di gonfiarci o prendere peso a cause di squilibri alimentari:

dormire a sufficienza e fare una siesta quando siamo sotto pressione;

meditare e respirare calmando le emozioni intense senza associarle al cibo e abbuffate;

mangiare cibi alternativi al junk food, quindi non privarsi degli spuntini ma farli in modo sano;

fare movimento e assumere cibi energetici prima di fare sport;

bere infusioni calmanti che ci piacciono e interrompono il senso di fame.

