Sempre presente e protagonista sia negli armadi maschili sia in quelli femminili, il capo in pelle è un mito che non manca mai.

Seguendo sempre i cambiamenti della moda la pelle è diventata parte integrante dell’abbigliamento in tutte le stagioni.

Oltre alla pelle oggi si trovano in commercio anche l’ecopelle, composta di un materiale a basso impatto ambientale e la similpelle che è composta da tessuti sintetici.

Per non commettere imperdonabili errori ecco come lavare i capi in pelle, ecopelle e similpelle

Per effettuare una pulizia giornaliera è consigliabile ricorrere al solo utilizzo di un panno umido per eliminare dalla parte esterna piccole macchie e polvere.

Dopodiché si può passare anche un dischetto leggermente imbevuto di latte detergente, molto efficace per eliminare le macchie più resistenti.

Cosa fare per non commettere imperdonabili errori?

Per i capi in pelle bianca si può utilizzare una spugnetta imbevuta di acqua e qualche spruzzo di sgrassatore universale.

Invece per i lavaggi approfonditi la prima cosa da fare è sicuramente quella di controllare le etichette interne dei capi.

Se le istruzioni lo consentono si potrà lavare l’indumento in lavatrice, prestando sempre le dovute attenzioni.

L’ideale è sempre quello di prediligere il lavaggio a mano, infatti come è ben noto è il lavaggio meno aggressivo.

È sempre consigliabile pretrattare le eventuali macchie, con un panno inumidito evitando sfregamenti.

I capi vanno immersi in acqua girati al contrario, completamente in ammollo, utilizzando detersivi specifici per pelle o quelli delicati come il sapone di Marsiglia.

Lasciare in ammollo non più di 10/15 minuti.

Per eliminare i cattivi odori come puzza di fumo o di sudore, è possibile aggiungere un paio di bicchieri di aceto bianco nell’acqua.

Niente paura l’odore dell’aceto sparirà dopo l’asciugatura, basterà stendere i capi in un punto ben arieggiato.

Non strizzare assolutamente il capo dopo il lavaggio, ma è consigliabile riporlo tra due asciugamani asciutti facendo assorbire bene, tamponando tutta l’acqua in eccesso.

Dopodiché, se possibile, stendere il capo su di una gruccia e lasciarlo asciugare al riparo da fonti dirette di calore.

Sia i capi in pelle che in ecopelle, se le istruzioni riportate sulle etichette lo consentono, possono essere lavati in lavatrice optando per i lavaggi ultra delicati a temperature basse, utilizzando detersivi specifici per la pelle.

Mai lavare i capi in pelle scamosciata o nabuk.

È consigliabile pulire e trattare i capi in pelle almeno una volta l’anno per averli sempre lucidi e morbidi.

