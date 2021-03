Una domanda che spesso ci poniamo e come scacciare via i piccioni dai nostri balconi e dalle nostre terrazze. Essi oltre ad essere particolarmente invadenti sono anche molto pericolosi per via delle malattie che portano con sé. É risaputo che anche i loro escrementi siano particolarmente dannosi per l’uomo e per chi e per gli animali che ne vengono a contatto.

Perciò ed anche per un motivo di estetica e pulizia è bene sapere cosa fare per allontanarli da noi e dagli spazi che viviamo.

In questa testata giornalistica abbiamo già affrontato l’argomento ed abbiamo già fornito alcuni strumenti per combattere questo problema.

Oggi ProiezionidiBorsa indica i metodi per non avere più problemi e fastidi ecco i tre metodi economici per evitare che i piccioni ci creino disagi.

Questo perché siamo convinti che i metodi per allontanare questi amici indesiderati non bastino mai.

Nastro cangiante

I metodi che noi di ProiezionediBorsa vogliamo considerare sono metodi che non fanno assolutamente male a noi e ne tanto meno ad altri esseri viventi.

Una soluzione molto vicina ai CD e ai DVD è quella del nastro cangiante, lo possiamo trovare in negozi di ferramenta.

Esso cambia colore alla luce del sole e risulta essere molto fastidioso ai nostri amici piccioni, per questo motivo eviteranno di avvicinarsi.

Girandola

Un metodo colorato ed allegro è la girandola, esso posizionato sui nostri balconi aiuterà a tenere lontano i piccioni dai nostri balconi e dalle terrazze.

La girandola forse per i suoi colori o per il suo movimento continuo fa in modo che i piccioni stiano alla larga dai nostri spazi.

La girandola è un metodo carino e simpatico per dare un tocco di colore ai nostri spazi esterni.

Gufi

Tra i tre metodi economici per scacciare via i piccioni, abbiamo i gufi non tutti sanno che i piccioni ne hanno paura. Ciò che consigliamo non è di certo quello di acquistare un gufo e di piazzarlo sui nostri balconi. Quello che possiamo fare è ricrearlo grazie alla nostra creatività, armiamoci di cartoncini e colori così da crearne uno con le nostre mani. Se abbiamo dei bambini in casa potremmo farlo con loro così da divertirci insieme.

