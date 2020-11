Per molte persone, è davvero comune svegliarsi al mattino e non essere esattamente pronti per una sfilata di moda. Uno dei problemi più comuni che si presentano appena ci si sveglia, infatti, è il viso gonfio. Non si riesce a capire come sia possibile, dato che le ore di riposo sono quelle consigliate e magari il sonno è stato profondo e rilassante. Eppure gli occhi e le labbra appaiono molto più grandi, e mettono in imbarazzo diverse persone. A tutto questo, però, c’è una soluzione. E la fornisce il medico dermatologo plastico Antonino di Pietro. Quindi, per non avere più il viso gonfio al mattino appena ci si sveglia, ci sono dei semplici accorgimenti da seguire.

Bere una tisana prima di andare a dormire potrà aiutare

Bere una tisana prima di andare a dormire è un’ottima idea per risolvere questo problema. Soprattutto se è composta da specifici ingredienti, che si possono facilmente trovare in erboristeria. Una miscela di ciliegie, frutti di ippocastano, foglie di edera, finocchio e foglie di passiflora sarà la salvezza. Ne basterà un cucchiaino in una tazza di acqua calda per stimolare la diuresi!

La prima cosa da fare appena svegli è sciacquare gli occhi

Se si vogliono eliminare quei fastidiosi occhi gonfi, basterà sciacquare per bene il viso con dell’acqua fredda. O, in alternativa, si potrà passare sulle zone interessante un cubetto di ghiaccio. Facendolo scorrere diverse volte, con un’azione circolare, il gonfiore sarà solo un lontano ricordo.

Stare attenti all’alimentazione sarà fondamentale

Come in ogni aspetto della vita, anche in questo l’alimentazione giocherà un ruolo fondamentale. Infatti, per evitare che il viso sia gonfio al mattino, basterà bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, evitando invece bevande zuccherate. Anche l’eccesso di sale potrebbe essere una delle cause di questo gonfiore, dunque sarà meglio condire con accortezza i piatti, soprattutto a cena. Inoltre, è fortemente sconsigliato bere alcolici prima di andare a dormire.

Dunque, per non avere più il viso gonfio al mattino appena ci si sveglia, ci sono dei semplici accorgimenti da seguire. Ponendo attenzione, questo disagio sarà davvero solo un lontano ricordo!

