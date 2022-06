Non tutti amano essere far parte dei gruppi WhatsApp, ma spesso è inevitabile. Si pensi a quelli delle matricole universitarie, della famiglia, delle mamme dei bambini di una classe dell’asilo o persino dei partecipanti ad un progetto lavorativo. A quasi tutti capita pertanto di partecipare ad almeno uno di questi gruppi, da cui spesso si ricevono messaggi inutili.

Il risultato? Notifiche su notifiche che fanno vibrare o suonare il cellulare in continuazione. Per fortuna, esiste una funzione che permette di silenziare tutti i gruppi e quindi di disattivarle. In questa guida vedremo come usarla.

Per non avere migliaia di notifiche dai gruppi WhatsApp dei parenti, dell’università e del lavoro, ecco come disattivarle

Le notifiche sono molto utili e possono persino essere personalizzate. Quando sono poche, permettono di rispondere tempestivamente ai messaggi di amici, parenti o colleghi. Tuttavia, le notifiche provenienti dai gruppi, specialmente se composti da tanti membri, possono rivelarsi molto fastidiose.

Se non si ha intenzione di ricevere notifiche da nessun gruppo WhatsApp, basterà andare su Impostazioni, poi su Notifiche, Notifiche Gruppi e infine disattivarle. Fatto ciò, non si riceveranno più notifiche da nessun gruppo.

Alcune persone potrebbero voler silenziare solamente uno o due gruppi.

Come disattivare le notifiche di uno o più gruppi specifici

Il primo passo da fare per disattivare le notifiche di un singolo gruppo WhatsApp è aprire è la conversazione del gruppo in questione. Bisogna quindi schiacciare il suo nome, posto nella parte superiore della schermata. In seguito, cliccare su Silenzioso e scegliere una tra le seguenti opzioni:

8 ore;

1 settimana;

sempre.

Ecco cosa fare per non avere migliaia di notifiche dai gruppi WhatsApp.

Fino a qualche tempo fa era possibile selezionare unicamente le prime due opzioni. La possibilità di silenziare per sempre una conversazione è stata implementata solo dall’anno 2020.

