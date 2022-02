La gravidanza è uno dei momenti più felici nella vita di una persona. Per una donna, però, è anche un momento particolarmente delicato, durante cui prestare molta attenzione alla propria saluta (e, di conseguenza, a quella del bambino).

Una delle più frequenti controindicazioni della gravidanza è il cosiddetto diabete gestazionale. Questo disturbo è causato dal fatto che la placenta secerne ormoni, che possono contrastare con l’effetto dell’insulina prodotta dal nostro corpo. Solitamente si tratta di un disturbo passeggero, che scompare in poco tempo una volta partorito. Ma i medici non escludono una relazione tra diabete gestazionale e un maggior rischio di sviluppare il diabete di tipo II in età più avanzata. Ecco perché è importante fare di tutto per non ammalarsi di diabete durante la gravidanza.

Per scongiurare questa ipotesi, gli esperti dicono che è fondamentale seguire una dieta idonea. Un recente studio ha rivelato quali sarebbero gli alimenti da evitare e quelli, invece, a cui non rinunciare assolutamente.

La qualità dell’alimentazione è fondamentale in gravidanza, anche contro il diabete

I ricercatori dell’Università di Turku (Finlandia) hanno cercato di capire quale fosse la dieta migliore da seguire in gravidanza, per scongiurare l’ipotesi di diabete gestazionale. Gli studiosi hanno preso come campione 351 donne incinte e quasi tutte sovrappeso, quindi con rischi maggiori di sviluppare il diabete gestazionale.

Nella prima fase dello studio, le future mamme hanno compilato un questionario, in cui specificavano le loro abitudini alimentari. In seguito, tra la 24esima e la 28esima settimana, i ricercatori hanno sottoposto le donne al Test di Tolleranza al Glucosio.

Secondo i risultati del test, il 23% delle donne aveva sviluppato il diabete nel corso della gravidanza.

Per non ammalarsi di diabete durante la gravidanza sarebbero questi gli alimenti da non trascurare mai

Partendo dai dati raccolti, i ricercatori finlandesi hanno stilato due liste: una con gli alimenti da evitare e l’altra con quelli da non trascurare mai.

Tra gli alimenti che aumenterebbero il rischio di sviluppare diabete gestazionale, gli studiosi inseriscono tutti i cibi altamente grassi e zuccherini. Tra questi, nominano i dolci a base di latte e tutti i prodotti di panetteria, preparati con farine raffinate.

Di contro, tra gli alimenti da assumere in gravidanza per contrastare il diabete, inseriscono frutti di bosco, pane di segale e pesce. In generale, sarebbero da prediligere gli alimenti ricchi di fibre e vitamine, e poveri di grassi saturi.

