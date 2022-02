Più volte su queste pagine, il nostro Ufficio Studi ha spiegato che un titolo sopravvalutato ha probabilità elevatissime che prima o poi inizi a scendere. Diciamo che abbiamo il 10% che nel lungo termine si possa salire nonostante le voci di bilancio non giustifichino questi movimenti. Un esempio in tal senso è il titolo Tesla a Wall Street, che presenta margini di sporavvalutazione notevoli. Questo caso, però potrebbe essere giustificato dall’effetto mediatico di Elon Musk e le aspettative sulla straordinaria capacità che l’imprenditore ha sempre mostrato. Comunque, Tesla è un’eccezione che conferma la casistica.

Ecco la nsotra raccomandazione odierna: per NEXI la sopravvalutazione ha fatto fare il giusto corso ai prezzi. Nei prossimi paragrafi spiegheremo sommariamente la nostra tesi, utilizzando il metodo di analisi del discounted cash flow.

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta del 10 febbraio a quota 12,84 euro in rialzo dello 4,96% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Nel momento in cui scriviamo, si assiste a un’ulteriore discesa del 2,65% con il prezzo che si porta a 12,50. Nel corso dell’anno 2021 era stato raggiunto il prezzo massimo di 19,405 con una sopravvalutazione elevatissima rispetto alle nostre stime.

Analisi sommaria di bilancio

La società capitalizza in Borsa 16,8 miliardi di euro e fornisce servizi di pagamento ed opera nel settore del denaro elettronico

Le raccomandazioni degli altri analisti (17 giudizi) stimano un prezzo obiettivo a 19,25. I nostri studi, basati sui bilanci degli ultimi 4 anni, calcolano invece un fair value a 13,20.

NEXI è un titolo da comprare? Ci piacerebbe farlo su livelli inferiori, ad esempio in area 10 euro o 8,75 ca, ma sempre e soltanto quando si formerà un segnale rialzista e questo non è detto che si formerà in quelle aree di prezzo, potrebbe farlo più sopra o molto più sotto.

Per NEXI la sopravvalutazione ha fatto fare il giusto corso ai prezzi La nostra strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 14,075, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 8,50 euro. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 14,075.

Il nostro giudizio rimane SELL.