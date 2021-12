Il bagno è una stanza della casa in cui ciascuno cerca di creare i comfort più adeguati alle proprie esigenze. C’è chi desidera recuperare più spazio perché i metri quadri sono davvero pochi e chi invece vorrebbe una maggiore privacy. Ci sono poi persone che non vorrebbero avere in vista il water o il bidet e preferirebbero creare delle soluzioni per renderli quasi invisibili. Talvolta questi sanitari si trovano in corrispondenza della porta di ingresso del bagno e potrebbero diventare davvero antiestetici in alcune soluzioni abitative. Ecco allora che per nascondere i sanitari in bagno bastano questi 3 semplici trucchi senza fare lavori di ristrutturazione.

Dopo l’esperienze del lockdown, molte persone hanno rivalutato il piacere di stare in casa e di crearsi dei confort adeguati. Chi ha avviato dei lavori di ristrutturazione può beneficiare di un Bonus per gli arredi o gli elettrodomestici che sarà valido ancora per poche settimane. Abbiamo spiegato come funziona in un precedente articolo: “Oltre ad asciugatrici e condizionatori ecco cosa si può comprare con questo Bonus senza ISEE per le famiglie”. Se alcuni contribuenti hanno avviato dei lunghi lavori di ristrutturazione, altri vorrebbero dare un nuovo stile alla casa senza troppo scompiglio. In questi casi, basta davvero poco per rendere la casa un nido accogliente dedicando attenzione a quegli angoli talvolta dimenticati.

È il caso, ad esempio, della parete che fa da sfondo al divano. Molti non ci pensano, ma per decorare in maniera originale la parete dietro al divano esistono delle soluzioni davvero raffinate diverse dai soliti quadri. A volte però il problema non è il salotto quanto il bagno, luogo per eccellenza dedicato alla cura personale e all’intimità.

Per nascondere i sanitari in bagno bastano questi 3 semplici trucchi senza fare lavori di ristrutturazione

Come creare una maggiore privacy in bagno senza richiedere l’intervento di operai in casa? La prima soluzione davvero semplice prevede l’installazione di una pannello divisorio. Con questo sistema si possono creare davvero tutti gli effetti desiderati, dal momento che esistono moltissimi materiali in commercio. Si potrebbe trattare di un pannello in cristallo opaco, oppure, di uno in alluminio o in PVC. Chi ama le atmosfere esotiche potrebbe installare un pannello a rete e creare su di esso delle composizioni floreali plastificate o con materiali naturali.

Altra soluzione possibile prevede l’installazione di un termoarredo a bandiera. Questo trucco aumenterebbe la privacy e offrire maggiore calore nell’ambiente. Se lo spazio a disposizione è poco e si intende separare il water dal lavandino, ad esempio, un’idea utile potrebbe richiedere l’installazione di un mobiletto stretto e alto. Se ne possono trovare di diversi in commercio, oppure si può pensare ad una creazione su misura. In questo modo, si otterrà maggiore privacy e dello spazio in cui stipare il necessario.

