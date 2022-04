Siamo sempre alla ricerca di qualche trucchetto che possa facilitarci la vita nell’amministrazione di tutti i giorni. Soprattutto nell’ambito lavorativo, è importante conoscere tutte le possibilità che il nostro computer può offrirci, per eliminare operazioni noiose e lente. Infatti, abbiamo da poco imparato come rendere più veloce il nostro pc. In questo articolo, abbiamo visto l’importanza di alcune sue funzioni per farlo tornare quasi come nuovo. Ma, oltre alle possibilità già presenti nel computer, possiamo anche affidarci ad alcune applicazioni gratuite che possono migliorare le prestazioni del nostro lavoro.

Per modificare un documento pdf già compilato o solo da firmare ecco 2 trucchi intelligenti e completamente gratuiti per il computer

Nello specifico, infatti, oggi vedremo che è possibile non solo creare pdf, ma anche modificarli senza dover pagare e spendere soldi mensili per qualche abbonamento. Per la facile creazione di questa tipologia di documenti, potremo affidarci ai semplici fogli word. Infatti, è possibile esportare il documento, creando un pdf sul nostro pc, semplicemente nella sezione “file” posta in alto a sinistra sulla schermata della nostra pagina di testo. Ma può capitare che ci accorgiamo di aver fatto qualche errore e non sappiamo come poterlo modificare. La cosa più semplice sarebbe riconvertire il file in word, per modificarlo ulteriormente.

Le possibilità sono diverse, ma la più semplice è utilizzare internet. Scrivendo sul browser “converti pdf in word” avremo davanti a noi tutta una serie di possibilità gratuite. Tra queste, potremo trovare per esempio il sito “ilovepdf.com”. Basterà, quindi, cliccarci ed entrare, caricare il file seguendo le istruzioni e il gioco è fatto. Scarichiamo il documento e procediamo con tutte le modifiche del caso.

Possiamo anche usare alcune app

Se non volessimo affidarci ad un sito online, però, è possibile modificare il pdf senza convertirlo utilizzando una delle tante applicazioni per questo tipo di documenti. Per esempio, potremo affidarci ad Adobe Acrobat. Chi l’ha già provato sostiene che è molto comodo e funzionale. Oltre a poter autenticare i documenti, inserendo e creando direttamente in app la nostra firma, è anche possibile compiere una serie di azioni per editare e modificare il testo. Aprendo l’applicazione, infatti, potremo caricare il file pdf compatibile e iniziare subito ad usare tutte le funzioni a nostra disposizione. Queste si troveranno nella parte destra della schermata. Addirittura, potremo modificare, aggiungere alcune righe di testo o preparare il foglio per essere firmato e autenticato da terzi. Sarà davvero un gioco da ragazzi. Quindi, per modificare un documento pdf non serve altro che conoscere questi 2 trucchetti infallibili.

