Tra i buoni propositi di settembre, sicuramente i due più gettonati riguardano la forma fisica. Al primo posto quindi, a pari merito, troviamo dieta e iscrizione in palestra.

Per monitorare i successi raggiunti, il sistema più semplice e immediato che le persone utilizzano è quello di pesarsi. In realtà, quel numerino tanto temuto che la bilancia rivela serve a poco. Per una valutazione corretta occorrerebbe infatti eseguire un’analisi impedenziometrica, meglio se eseguita da un dietologo o un nutrizionista, che sarà poi in grado anche di interpretarne i risultati e dare i consigli più utili.

Quando e come pesarsi

In questo articolo non ci soffermeremo sul quando e il come pesarsi. Tutti ormai sappiamo che non ha senso pesarsi tutti i giorni ma è bene limitare il rito della pesata ad una sola volta alla settimana. Meglio se sempre lo stesso giorno e alla stessa ora.

Inutile altresì ricordare che l’ideale sarebbe pesarsi la mattina appena svegli, prima di aver fatto colazione e, possibilmente, dopo aver evacuato.

Ed infine, nel caso delle donne, evitare di pesarsi durante il ciclo mestruale e nei giorni che lo precedono.

Per misurare il peso forma non basta solo la bilancia ma anche questi facili e utilissimi sistemi

Per monitorare in maniera precisa e quanto più corretta possibile il nostro stato corporeo, l’ideale sarebbe farsi seguire da un esperto in nutrizione. Questo specialista, periodicamente, valuterà il nostro stato tramite la già citata analisi impedenziometrica ed il plicometro, una sorta di pinza che misura il grasso corporeo mediante lo spessore delle pliche della pelle.

Non tutti però sentono la necessità, o hanno la voglia, di interpellare un medico o comunque un esperto. Per avere un’idea un po’ più precisa dei propri successi, possiamo fare delle cose molto semplici. Infatti, per misurare il peso forma non basta solo la bilancia ma anche questi facili e utilissimi sistemi.

Le misurazioni

Con cadenza regolare, effettuare la misurazione delle varie parti del corpo: circonferenza addome, punto vita, ma anche giro coscia e braccia. Possiamo usare il classico metro da sarta oppure, in mancanza, anche un semplice nastro o filo da tenere poi sempre come riferimento.

Le foto dei nostri “progressi”

Stabilire un giorno alla settimana (o ogni due) per farsi delle foto davanti allo specchio. Indossando la sola biancheria intima, fare foto frontali e di lato. Confrontare a distanza di tempo le varie immagini ci permetterà di visualizzare chiaramente le modifiche della nostra silhouette. Si tratta di un parametro indipendente dal peso e difficile da notare di giorno in giorno e senza “guardarsi dall’esterno”.

Prova dei vestiti

Ed infine, più che il numero che indica la bilancia, molto ci possono dire anche i vestiti. Sulla base di come ci calzano vecchi pantaloni, gonne e camicette, possiamo facilmente renderci conto se stiamo facendo un buon lavoro o meno.

Tutti questi consigli valgono, indifferentemente, sia per chi vuole o ha bisogno di perdere peso ma anche per chi, al contrario, ha bisogno di aumentare massa magra.

