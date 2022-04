Si sa che un’alimentazione sana e varia potrebbe mantenerci in forma perché apporta tanti elementi nutritivi. Abbiamo bisogno di energia per svolgere tutte le nostre attività vitali ma anche sociali. Oltre alle calorie, il nostro corpo ha necessità di acqua, proteine, vitamine, minerali. Ciò che introduciamo, quindi, con la dieta, può influire sul nostro benessere.

Spesso pensiamo a come abbassare il colesterolo evitando certi cibi o a favorire il transito intestinale aumentando il consumo di fibre. Per altri tipi di disturbi, invece, spesso si ritiene che solo i farmaci potrebbero aiutarci. Senza dubbio l’aiuto delle pillole in molti casi è necessario e insostituibile. Ciò che pochi sanno, però, è che ci sarebbero anche rimedi naturali da provare per alcune problematiche comuni.

Alcuni rimedi

In certe giornate, per diverse ragioni, si può essere un po’ tesi, preoccupati, con l’umore a terra. Probabilmente può capitare di sentirsi giù anche senza un motivo ben chiaro. Nel nostro corpo, oltre ai vari organi, alle ossa e ai vari sistemi come quello cardiovascolare, hanno una funzione molto importante gli ormoni. Queste sostanze prodotte da ghiandole regolano diverse attività dell’organismo. Un loro squilibrio, quindi, porterebbe varie conseguenze.

Un ormone legato all’umore è la serotonina. Questo neurotrasmettitore viene sintetizzato a partire da un aminoacido, il triptofano. La serotonina, inoltre, è un precursore della melatonina, importante per il normale ciclo sonno-veglia. Tra le altre funzioni, la serotonina controllerebbe l’appetito e il senso di sazietà. Quando l’umore è basso spesso può accadere di aver desiderio di qualcosa di dolce. Gli zuccheri semplici, infatti, e il triptofano aumenterebbero i livelli di serotonina, donando tranquillità.

Per migliorare l’umore e perdere peso questi rimedi naturali stimolerebbero la serotonina riducendo anche il senso di fame

Se si è sereni si ridurrebbe la fame nervosa, evitando di mangiare cibo in eccesso rispetto al nostro fabbisogno. Bisogna aggiungere che, grazie ad alcuni studi, si è notato un aumento della fame nelle persone che dormono poco. La tranquillità, quindi, potrebbe giovare sia a un buon riposo che alla linea. Di giorno si potrebbe mangiare un pezzetto di cioccolato per favorire il buon umore, mentre la sera cibi contenenti triptofano, come il riso e la pasta. Inoltre, ecco altri rimedi naturali che potrebbero servire per migliorare l’umore e perdere peso:

iperico o erba di San Giovanni, potrebbe giovare in casi di tensione, stanchezza e molto altro;

griffonia, aiuterebbe a regolare l’appetito, a risollevare l’umore e a facilitare il sonno;

glucomannano, zucchero ricavato dalla radice di Amorphophallus konjac. Venduto in capsule, potrebbe mantenere nella norma il colesterolo in circolo e aiutare a raggiungere un senso di sazietà.

Consultarsi sempre col proprio medico prima di prendere un integratore, anche se naturale.

Approfondimento

Per dimagrire più velocemente oltre a dieta e palestra potrebbero aiutare questi 2 rimedi naturali, ma attenzione alle controindicazioni