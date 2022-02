Gambe stanche e pesanti, caviglie gonfie e vene in evidenza sono i sintomi tipici di una cattiva circolazione, sia venosa che linfatica. Le donne solitamente sono più colpite degli uomini e, con l’avanzare dell’età, le probabilità di soffrirne aumentano. Accade che i vasi fanno fatica a far fluire i liquidi verso l’alto e questo provoca un loro ristagno negli arti inferiori, a causa della forza di gravità. Le cause potrebbero essere molteplici: dallo stare molte ore in piedi o viceversa seduti, ai cambiamenti ormonali, come nel periodo mestruale o in gravidanza. Altri fattori sarebbero l’alimentazione scorretta, il fumo, l’alcool, l’aumento delle temperature, l’obesità e la mancanza di attività fisica. Purtroppo, però, sebbene sia una condizione abbastanza diffusa, potrebbe anche essere di natura patologica e in questo caso è importante consultare il medico.

Consigli per evitare gambe gonfie e pesanti

Se la pesantezza, il gonfiore e la cattiva circolazione non sono legate a condizioni patologiche, sicuramente saranno dovute ad uno stile di vita poco sano. Per contrastare questi disturbi è quindi essenziale:

un’alimentazione corretta povera di sale e ricca di vitamine e fibre;

bere almeno 2 litri di acqua al giorno;

fare regolare attività fisica, anche una semplice camminata;

evitare tacchi alti e indumenti troppo stretti.

Per migliorare la circolazione delle gambe e combattere i gonfiori basterebbero questi esercizi semplici ed efficaci che tutti possono fare

Il sistema linfatico e quello venoso necessitano della contrazione muscolare degli arti inferiori per attivarsi e spingere il sangue dalla periferia verso il centro. Detto questo, è facile capire quanto sia importante eseguire ogni giorno degli esercizi, che contrastino il ristagno dei liquidi. Di seguito, alcune semplici esecuzioni adatte a tutti.

Per prima cosa si potrebbe cominciare con una semplice camminata sul posto, alternata ad una marcia a ginocchia alte, per almeno 3 minuti.

In seguito, si prende una pallina da tennis e la si mette alternativamente sotto la pianta dei piedi, eseguendo delle rullate per circa 1 minuto.

Sempre stando in posizione eretta e reggendosi, se necessario, si possono fare degli slanci in avanti e indietro con la gamba tesa.

A questo punto, si passa in posizione seduta con i talloni ben appoggiati sul pavimento. Bisogna sollevare la punta dei piedi, mantenere per alcuni secondi e poi tornare in posizione neutra. Ripetere alternativamente per 20 ripetizioni ciascuno.

A questo punto, ci si sdraia su un tappetino per eseguire degli esercizi che favoriscano ulteriormente la circolazione.

Per il primo esercizio, bisogna sdraiarsi sul pavimento a pancia in su e sollevare le gambe in alto verso il soffitto, cercando di estenderle il più possibile. Dopo piegare le ginocchia e allungare di nuovo fino a completare 20 ripetizioni con movimenti alternati.

Nel secondo esercizio bisogna mantenere le gambe estese verso l’alto ed eseguire dei cerchi con i piedi sia in senso orario che antiorario. Successivamente bisogna fare delle grandi sforbiciate ed infine delle aperture e chiusure laterali. Le gambe devono essere tese e il movimento va ripetuto 20 volte per esecuzione.

Per migliorare la circolazione delle gambe e avere una salute buona, l’esercizio fisico è fondamentale a qualsiasi età. Associato ad un’alimentazione sana, è sicuramente l’elisir di lunga vita.