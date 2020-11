Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La pensione è un traguardo al quale la maggior parte delle persone arriva dopo un lungo e faticoso percorso lavorativo. Spesso la quiescenza è il momento per potersi finalmente dedicare alle proprie passioni o alla famiglia. Per questo motivo è importante conoscere le corrette modalità per richiedere l’agognato trattamento previdenziale. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende continuare ad informare i Lettori in merito alle novità legislative per far valere i propri diritti. Ad oggi, per migliaia di lavoratori resta solo una settimana per andare in pensione nel 2021. Scopriamo quindi cosa prevede la nota 36103 emessa dal MIUR il 13 novembre scorso in merito al pensionamento del personale scolastico.

La comunicazione del MIUR

La nota del Ministero illustra le modalità di presentazione delle richieste di cessazione di servizio per docenti e dirigenti scolastici. Per i professori, il termine ultimo è fissato a lunedì 7 dicembre 2020, mentre i presidi avranno un po’ di tempo in più. Insomma, per migliaia di lavoratori resta solo una settimana per andare in pensione nel 2021. La data indicata è infatti perentoria e un ritardo nella presentazione della domanda rischierebbe di posticiparne di un anno gli effetti.

I lavoratori interessati dal provvedimento sono tutti quelli che abbiano raggiunto i requisiti validi per il pensionamento. Ovvero chi abbia compiuto l’età prevista per i trattamenti di vecchiaia o maturato i requisiti per richiedere Quota 100 od Opzione donna. Potranno inoltre presentare la domanda i docenti con 42 anni e 10 mesi di servizio, indipendentemente dall’età anagrafica. Ricordiamo che per le lavoratrici questi requisiti scendono a 41 anni e dieci mesi di contribuzione.

Gli interessati dovranno presentare la propria domanda di cessazione di servizio in forma esclusivamente telematica attraverso il portale “istanze on line”. Per chi intende avvalersi di Quota 100, il Ministero ha previsto un’area riservata del sito. Resta valida invece la modalità cartacea per le province di Trento, Bolzano ed Aosta. Per le richieste di trattenimento in servizio saranno valide sia le richieste on line che quelle attraverso la modulistica tradizionale.

Queste procedure consentiranno il pensionamento dal primo settembre prossimo. Gli insegnanti interessati, resteranno quindi regolarmente in servizio fino alle fine dell’anno scolastico. Se per migliaia di lavoratori resta solo una settimana per andare in pensione nel 2021, per molti pensionati è tempo di rivalutazione. Dal mese di gennaio scatteranno gli aumenti previsti dalla Legge di Bilancio. Abbiamo approfondito questa tematica in un recente articolo.