La pelle del viso è probabilmente la più delicata che abbiamo, sottile e fragile come quella di nessun altra parte del corpo. Per questo motivo dovremmo riservarle cure particolari, proteggerla dagli agenti esterni e idratarla con prodotti specifici.

Quando non dormiamo o siamo stressati è la prima parte del corpo che mostra lo stress, arrivando a modificarsi nel tempo di pochi giorni. Per questo motivo è bene conoscere tutti i metodi per mascherare questi segni, che potrebbero darci un aspetto pesto e poco gradevole. Oggi, perciò, vedremo che per mascherare occhiaie marroni congenite e solchi profondi per mancanza di sonno basta provare questo semplice trucco.

Un problema che per molti è congenito

Se in molti presentano occhiaie profonde e rughe premature dovute allo stress, ala stanchezza e alla mancanza di idratazione, le occhiaie possono anche essere congenite. In alcuni nascono con l’occhio particolarmente infossato e la pelle crea una piega sotto la palpebra inferiore. In questo caso non ci sono molte soluzioni naturali e non ci resta che correggere con un trucco specifico.

Se vogliamo mascherare le occhiaie di qualsiasi origine, però, dobbiamo sempre avere con noi un accessorio fondamentale, ovvero un correttore aranciato. Questo colore è perfetto perché copre il marrone più scuro delle occhiaie e illumina la pelle appiattendo le imperfezioni. Basterà un goccio di questo prodotto e il nostro sguardo apparirà riposato e giovanili.

Per mascherare occhiaie marroni congenite e solchi profondi per mancanza di sonno basta provare questo semplice trucco

Per realizzare il nostro make up coprente dobbiamo iniziare sempre applicando una crema idratante. Anche quando applichiamo il make up è importante prendersi cura del benessere della pelle. Poi dovremo appianare i difetti e le imperfezioni usando un altro cosmetico fondamentale, ovvero il primer. Grazie alla sua azione coprente è anche ideale se abbiamo piccole rughe attorno agli occhi.

Ora possiamo prendere il nostro correttore e picchiettarlo nella zona del contorno occhi aiutandoci con il dito indice. Solo adesso possiamo applicare il fondotinta in modo da uniformare l’incarnato e sfumare il correttore. Per un effetto super naturale possiamo usarne uno in polvere da applicare con una spugnetta.

Il nostro make up coprente è terminato, possiamo continuare con un trucco leggero sugli occhi oppure lasciarlo naturale con un effetto nude. I nostri occhi risalteranno e non saremo mai apparse più luminose e riposate.

