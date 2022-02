La stagionalità della verza inizia ad ottobre per terminare a febbraio. I prodotti di qualità e provenienti da colture nostrane si possono, quindi, trovare ancora in ogni ortofrutta della nostra città. La verza e i cavoli sono verdure che fanno parte della famiglia delle Brassicaceae. Per questo motivo, entrambi vengono anche riconosciuti in cucina per il loro effluvio durante la cottura. Oggi, però, proponiamo una ricetta facile e veloce che potrebbe anche eliminare gli odori sgradevoli. Infatti, nella maggioranza dei casi una lenta cottura in pentola aumenta la probabilità che questo si propaghi per tutta la cucina, mentre con una cottura più veloce non dovremmo ricorrere a finestre spalancate e cappe accese per lunghi periodi di tempo.

Le proprietà benefiche

Il consumo della verza potrebbe favorire la salute cardiovascolare. Ricca di potassio, della vitamina K e di vitamine che combattono l’aterosclerosi. Addirittura, potrebbe essere un aiuto per la prevenzione contro la comparsa di tumori. Ricca di calcio, fluoro, magnesio e ferro aiuterebbe la salute delle ossa e il buon funzionamento del metabolismo a tutte le età. La verza cotta mantiene tutte le sue proprietà intatte. Per questo, la cottura ad alte temperature, come quella al microonde, garantisce sia un ottimo gusto, che un buon apporto di vitamine e minerali per il buon funzionamento dell’organismo.

Ecco tutto quello che ci servirà:

500 g verza;

20 g di cipolla;

30 g di pancetta (affumicata solo se piace);

olio extravergine di oliva;

vino bianco;

sale e pepe.

Per mantenere intatte le sue proprietà miracolose per ossa e cuore, ecco come cucinare la verza in soli 15 minuti usando questo particolare elettrodomestico

Procediamo quindi con la cottura. Laviamo bene le foglie della verza, magari lasciandole in acqua e bicarbonato per qualche minuto, prima di scolarle sotto l’acqua fredda. Tagliamole finemente e mettiamole da parte. In una terrina mettiamo cipolla e pancetta in microonde per un minuto e mezzo, a rosolare. Aggiungiamo poi la verza tagliata, sale e pepe, un cucchiaio di olio e un cucchiaio di vino bianco per cucinare. Successivamente mettiamo la terrina in microonde per 13 minuti a 750 watt. Una volta terminata la cottura, chiudiamo la terrina con il suo apposito coperchio e lasciamo riposare per 30 minuti fuori dal microonde in modo che si formi una specie di sottovuoto.

Grazie a questa pratica, sarà possibile conservare la verza cotta fino a 15 giorni in frigo. Non perderà né di sapore né le sue proprietà. Serviamo come accompagnamento di una carne particolarmente magra, come il pollo o ad un contorno di patate. Per togliere il sottovuoto e servire anche nei giorni successivi, basterà mettere il vasetto coperto in microonde per 4/5 minuti. Per mantenere intatte le sue proprietà miracolose, è questa la cottura giusta che renderà la nostra verza sfiziosa e buonissima.